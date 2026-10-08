Fútbol Internacional
08 de octubre de 2026 a la - 08:20

El técnico del Levante llama a un canterano de 14 años para sesión con el primer equipo

Imagen sin descripción

València (España), 8 oct (EFE).- El técnico del Levante, Luís Castro, convocó este jueves para ejercitarse con el equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División española) al joven canterano Diego Moyano, nacido en marzo de 2002 y que ahora mismo tiene 14 años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Tal y como adelantó Marca y pudo confirmar EFE, el defensa diestro de la cantera 'granota' se ejercitó con la primera plantilla a las órdenes del técnico portugués.

Internacional con las categorías inferiores de España, Moyano formó parte de la selección de la Comunitat Valenciana que hace unos meses se proclamó campeona de España sub-14.

Castro hizo debutar en la apertura de la Liga en el campo del Espanyol a Marc Santos, que al debutar en la máxima competición con 15 años y 288 se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia en tener minutos en la competición y en el más precoz en hacerlo con el Levante.

De hecho, el portugués aseguró que a efectos prácticos Santos va a ser jugador de la primera plantilla durante toda la campaña, aunque dijo que si no fuera a tener minutos se los darían en algún equipo de las categorías inferiores.