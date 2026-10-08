La prueba del City en Anfield, la presión del PSG y la jornada en 5 focos

Viernes 9 de octubre. 20:30 CET/18:30 GMT.

El liderato del Dortmund, frente al acecho del Bayern

Disputadas ya cuatro jornadas de la Bundesliga de Alemania, el Borussia Dortmund es el líder. Sus doce puntos lo proponen a una altura de la clasificación que ha correspondido al Bayern Múnich casi siempre en los últimos dos años. Siente el acecho del vigente campeón a tan solo dos puntos, antes de recibir este viernes al Werder Bremen en el reinicio de la competición liguera después de tres semanas de parón por las selecciones. Su rival es octavo, después de tres jornadas invicto y sumar siete de los doce puntos jugados hasta ahora en el campeonato.

Sábado 10 de octubre. 18:30 CET/16:30 GMT.

El Manchester United es duodécimo, después de tres jornadas seguidas sin ganar y una sola victoria en las cinco citas disputadas en esta temporada en la liga inglesa. El martes, en la Liga de Campeones, visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Tottenham, que ya eludió el pasado curso el descenso en la jornada final, es último. Aún no ha ganado en este curso liguero, con solo dos puntos de quince posibles. Ambos se miden este sábado en Old Trafford, separados por solo tres puntos. Es su preocupante realidad.

Sábado 10 de octubre. 20:45 CET/18:45 GMT.

Todavía a cinco puntos del liderato del Mónaco, por sus dos derrotas y el empate con el que empezó el campeonato, el París Saint-Germain aún necesita más vuelo en este curso. Su reacción está ahí, con dos triunfos en las dos últimas jornadas, pero la necesidad también. Este sábado recibe al Le Mans, noveno, con un solo triunfo, pero también una sola derrota en cinco jornadas, mientras asoma el miércoles el Manchester City, al que visitará en la Liga de Campeones en el estadio Etihad.

Domingo 11 de octubre. 12:30 CET/10:30 GMT.

Empatado justo antes del parón por el Inter, con el que está igualado a 13 puntos (también suma esa cantidad el Lazio, tercero), el Roma comanda la tabla de la Serie A por la mejor diferencia de goles, antes de recibir este domingo al Como y Cesc Fábregas. Apenas tres puntos los separan en la clasificación, dentro del tremendo atasco en la zona alta en Italia: esos tres puntos son el margen que hay ahora mismo entre el primero y el octavo. No hay espacio para el error si quiere sostener el primer puesto.

Domingo 11 de octubre. 17:30 CET/15:30 GMT.

Hallado culpable de un proceso histórico por “las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas”, el Manchester City vuelve al juego. Es el único equipo que lo ha ganado todo en esta temporada de la ‘Premier League’ inglesa. Líder de pleno, en Anfield lo espera una prueba de fuego. El Liverpool de Andoni Iraola, dentro de la irregularidad y la adaptación pertinente al nuevo proyecto, no ha perdido en ninguna de las cinco jornadas. Los empates han sido su lastre, tres en cinco duelos, para quedarse a seis puntos de la cima.