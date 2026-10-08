Liverpool estrena la cima en una visita de riesgo

En el marco de la décima jornada, el conjunto dirigido por Jorge Fossati se pondrá cara a cara con uno que -pase lo que pase- cerrará el año sellando una gran temporada.

Ascendido desde la Segunda División para 2026, el equipo de Gabriel Di Noia ya consiguió los puntos suficientes para disputar en 2027 una copa internacional y promete luchar hasta el final por el título.

Una de sus fortalezas para lograr todo eso ha sido su localía en el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, que en esta oportunidad pondrá a prueba a un Liverpool con seis triunfos, dos empates y apenas una derrota.

Con 20 puntos acumulados, los de Fossati mandan en el Clausura, donde aventajan por uno a Peñarol y Montevideo City Torque, que en sus primeros seis encuentros consiguió seis triunfos y en los tres últimos sólo sumó una unidad.

Mientras tanto, con 17 enteros, Deportivo Maldonado sabe que ganando lo alcanzará. También acumula esa cantidad Nacional, que volvió a la lucha cuando parecía haber quedado afuera de todo y sigue aspirando por el bicampeonato uruguayo.

Con un ojo puesto en el Clausura y otro en las semifinales de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque también jugará este viernes. Recibirá a un Danubio que está muy complicado en la Tabla del Descenso y está obligado a ganar.

El sábado, Defensor Sporting recibirá a Cerro, Boston River visitará a Montevideo Wanderers y Peñarol se medirá con Progreso en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades totalmente opuestas.

El Aurinegro lidera la Tabla Anual acumulada y buscará otros tres puntos para conservar su ventaja, mientras que el Gaucho está último en la Tabla del Descenso.

Finalmente, el domingo, Racing visitará a Juventud, Cerro Largo enfrentará a Albion y Central Español recibirá a Nacional.

- Encuentros de la décima jornada del Torneo Clausura:

. Viernes 9: Montevideo City Torque-Danubio, Deportivo Maldonado-Liverpool.

. Sábado 10: Defensor Sporting-Cerro, Montevideo Wanderers-Boston River, Peñarol-Progreso.

. Domingo 11: Juventud-Racing, Cerro Largo-Albion, Central Español-Nacional.