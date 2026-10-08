Maresca: "Confío completamente en el club"

El entrenador italiano concedió una entrevista a los medios del club este jueves antes de tener que enfrentarse a la prensa por primera vez el viernes en la previa del partido contra el Liverpool, el primero tras conocerse el veredicto de la Premier League.

"Personalmente estoy muy tranquilo. El club ha sido muy claro y confío completamente en él. Entiendo el ruido que hay, pero nuestra concentración está en lo que podemos controlar y lo que podemos controlar es el fútbol".

Preguntado sobre el estado de ánimo de los jugadores, Maresca respondió que los ha visto "fantásticos".

"Los jugadores tienen muchas ganas de los próximos dos partidos, pero sobre todo están muy animados porque ahora mismo somos líderes. Los futbolistas están centrados en eso. Saben que lo que podemos controlar es el fútbol y no están preocupados por otras cosas . Saben cuál es su trabajo y que hay ruido ahí fuera, pero no les importa eso".

En los próximos días, el City visita Anfield, antes de enfrentarse al Paris Saint Germain en la Champions League.