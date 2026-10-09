2-2. Fullkrug deja al Dortmund sin pleno

El conjunto de Niko Kovac, que llegó a disponer de un 80 por ciento de posesión hasta que tomó ventaja en el marcador, había ganado los cuatro partidos anteriores y tuvo el quinto triunfo en la mano, en su campo, el Signal Iduna Park, pero se le escapó. El Bayern, a tres puntos, le arrebatará el primer lugar si el sábado gana en el campo del Augsburgo.

Los minutos finales fueron una locura, el partido fue de un lado a otro. A ambos equipos les costó romper la portería rival porque el estonio Karl Hein, sobre todo, y también Gregor Kobel, realizaron paradas decisivas, determinantes.

El portero del Borussia Kobel, mantuvo a su equipo ante el buen arranque visitante y frustró los intensos de Fullkrug y de Ludovit Reis en la primera media hora.

Pero después el panorama cambió de manera radical y el conjunto de Kovac arrinconó a su rival. Le sometió. Se agigantó Hein, que jugó en el Arsenal, al que llegó desde Estonia, y también en el Valladolid, cedido hace dos años, antes de ser fichado por el Werder Bremen. Cumple su segundo curso en este club y fue su sostén, determinante para el punto logrado.

Se interpuso en las ocasiones de Marcel Sabitzer, de Maximilian Beier y, sobre todo, de Etahn Nwaneri. Muy claras. Como otra que sacó con un pie a un disparo de Ethan Nwaneri.

El equilibrio acabó en el minuto 80 cuando un tiro en semifallo de Fabio Silva se convirtió en una asistencia a Daniel Svensson que de primeras disparó dentro del área y por fin batió a Hein. Cinco después fue el capitán Nico Schotterbeck, en un córner ejecutado por Joey Veerman, quien, de cabeza, hizo el segundo.

El Borussia Dortmund dio el partido por cerrado y el triunfo asegurado. Pero reaccionó el Werder Bremen, que lleva una buena racha y acaricia la zona europea. En el minuto 88 acortó distancias por medio de Ludovit Reis, a pase de Oskar Wojcik, y en el añadido, en un balón parado ejecutado por Marco Grull, apareció Niklas Fullkrug, que, de cabeza, y ante la mala salida de Kobel, estableció la igualada que dejó al Dortmund sin pleno y con el liderato en el aire.

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Koukou Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Marcel Sabitzer (Konstantinos Karetsas, m.72), Jobe Bellingham (Joey Veerman, m.72), Felix Nmecha, Daniel Sventson; Ethan Nwaneri (Fabio Silva, m.64), Maximilian Beier y Serhou Guirassy.

2 - Werder Bremen: Karl Hein; Arthur (Mitchel Weiser, m.65), Amos Pieper (Oskar Wojcik, m.19), Marco Friedl, Olivier Deman; Ludovit Reis, Youri Regeer (Dariusz Stalmach, m.65), Chuki (Paul Erevbenagie, m.82); Eren Dinkci (Mick Schmetgens, m.82), Marco Grull y Niclas Fullkrug.

Goles: 1-0, m.80: Daniel Svensson; 2-0, m.85: Nico Schlotterbeck; 2-1, m.88: Ludovit Reis; 2-1, m.92: Niklas Fullkrug.

Árbitro: Christian Dingert. Mostró tarjeta amarilla a Joey Veerman y Felix Nmecha, del Borussia Dortmund; y a Darisuz Stalmach y Thioune, fuera del campo, del Werder Bremen.

Incidencias: encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 75.000 espectadores.