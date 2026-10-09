3-1. Yilmaz da el triunfo al Galatasaray con diez antes de recibir al Barcelona

Volvió a ganar el equipo de Okan Buruk, que el martes recibe al Barcelona en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El Galatasaray llegó al parón internacional tras una derrota, la goleada encajada frente el Trabzonspor (4-0) en la sexta jornada de la Liga de Turquía.

Ahora, el campeón otomano asume el liderato en solitario de forma provisional, hasta que el Amedspor, con el que estaba igualado a puntos antes del inicio de esta séptima fecha pero con peor diferencia de goles, juegue su compromiso del fin de semana.

El partido, que encarriló en el añadido de la primera parte, cuando tomó ventaja con el tanto de Abdulkerim Barcakci, que remató de cabeza un balón parado ejecutado por el ruso Alexey Batrkov, se le atascó a partir del minuto 65, cuando Torreira vio la roja directa por una falta al maliense Thiemoko Diarra cuando se quedaba solo ante el meta.

El Kasimpasa, que no había perdido partido alguno antes de esta visita a Estambul, no lo desaprovechó y logró empatar tres minutos más tarde por medio del ghanés Jesuran Rak Sakyi.

Cuando todo parecía abocado a la igualada, el Galatasaray se llevó el triunfo. En el minuto 90, Baris Yilmaz marcó tras un centro desde la izquierda del senegalés Ismail Jakobs que dejó en evidencia a la zaga visitante.

A punto de acabar el choque, llegó la sentencia del conjunto de Buruk en un contraataque que finalizó el gabonés Mariio Lemina a pase de Victor Osimhen.