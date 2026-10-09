Bordalás: "El Barcelona es de los mejores del campeonato e incluso de Europa"

"Es uno de los mejores equipos del campeonato e incluso de Europa. El fútbol ha cambiado muchísimo y los equipos se han adaptado. El Barça tiene jugadores que repiten esfuerzos y se activan tras pérdida como nadie. Me gusta mucho con balón, pero me gusta muchísimo más sin él. Creo que, en estos momentos, también es el mejor equipo de la Liga jugando sin balón", dijo.

Además, resaltó la profundidad de la plantilla azulgrana y, preguntado por el futbolista que descartaría del Barcelona si pudiera hacerlo, aseguró que prefiere medirse a los mejores. "Como amante del fútbol, no quitaría a nadie porque siempre me gusta enfrentarme a los mejores. Para notar la diferencia tendríamos que quitarlos a todos, y eso no es posible", apuntó.

Asimismo, consideró que una posible ausencia de Raphinha no supone un problema para el rival por sus alternativas y dejó claro que la falta del brasileño no será "un problema" para su rival pese a que su jugador está en un momento de forma "increíble asociándose bien y teniendo una repercusión fantástica".

También elogió el potencial de Lamine Yamal, aunque evitó señalarlo ya como el mejor futbolista del mundo: "Es muy joven y tiene un potencial y un futuro enormes. Es pronto para decir si es el mejor del mundo porque hay grandísimos futbolistas actualmente, pero tiene una carrera muy larga por delante y no tengo ninguna duda de lo lejos que puede llegar por el talento que posee".

Para competir ante el conjunto azulgrana reclamó concentración y una buena interpretación del juego, especialmente al salir de la presión y evitar pérdidas comprometidas. Para Bordalás, será importante "no cometer errores groseros" y no tener pérdidas de balón en zonas de riesgo: "Hay que tener pausa para salir de su presión e interpretar bien el partido. Ya lo hemos comprobado en este inicio de campeonato: si te equivocas contra el Barça, te pueden pintar la cara y lo pagas muy caro".

En ese sentido, reconoció su preocupación por las expulsiones que ha sufrido su equipo en las primeras jornadas de LaLiga: "Quedarte en inferioridad ha sido un lastre en este comienzo de campeonato. Siempre les insisto a los jugadores en que tengan mucho cuidado".

Respecto a Martín Satriano, que regresó de su selección con molestias, mostró optimismo tras su entrenamiento con normalidad y aseguró que puede llegar a la cita. Se mostró "optimista" y señaló que todavía tiene horas por delante para ver si cuenta con el delantero uruguayo.

Sobre Borja Mayoral, indicó que también trabaja con normalidad, aunque le exigió mejorar su nivel: "Él es consciente de que tiene que dar un paso al frente, mejorar sus prestaciones y ayudar al equipo. Como técnico, le exijo lo máximo a toda la plantilla".

Ante la acumulación de encuentros, respetó las quejas sobre el calendario, aunque centró su atención en el compromiso inmediato. "Estamos regulando a los jugadores, intentando dar el descanso necesario a quienes podemos y preparándonos para competir al máximo", comentó.

Por último, preguntado por los 868 partidos dirigidos en el fútbol español que alcanzará ante el Barcelona, agradeció el apoyo recibido durante su trayectoria. "Vamos a intentar seguir disfrutando del fútbol y darle alegrías a nuestra afición", culminó.