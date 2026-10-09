El colombiano Borja quiere aportar goles a la fiesta de 110 años de fundación del América

"Son 110 años que no se cumplen todos los días. Quiero felicitar a cada hincha porque eligieron bien al apoyar por el club más grande de México. Esperamos que la celebración la hagamos mañana con altura", dijo hoy a periodistas.

El delantero colombiano Miguel Borja confió en poder contar con más minutos en la cancha para aportar más goles al equipo azulcrema.

"Es solo el comienzo lo que hemos vivido. Son pocos minutos disputados y espero sean más, con muchos goles. Ir al frente es algo que nunca se me va a quitar, siempre voy estar presente en cada momento que el equipo lo requiera", declaró.

Borja ha marcado cuatro goles en 113 minutos de juego. El más vistoso fue un gol del bicicleta al Guadalajara en la novena fecha.

Admitió que esa jugada la practicaba años atrás y que su hijo suele pedírsela.

"Hacer un gol de esa factura en el clásico fue bonito. Espero que pueda seguir haciendo historia. Tenemos un equipo completo con dos o tres jugadores por posición y eso motiva", explicó.

América ocupa el segundo puesto en el torneo Apertura con 20 puntos, los mismos que el líder Toluca, pero con un partido pendiente.

"Ahora estoy en el equipo más grande. Espero estar presente en los 'play off' que serán un torneo aparte. Levantar el título es mi anhelo", concluyó.