El Eldense y el Córdoba pretenden confirmar su progresión

La victoria ante el Real Oviedo (4-1), primera con Javier Calleja en el banquillo del Eldense, ha disparado la ilusión en un municipio de 50.000 habitantes que sueña a lo grande con una figura de la dimensión de Leo Messi al frente del proyecto.

En una semana marcada por el adiós de Messi a su etapa como jugador de la selección argentina, el equipo alicantino pretender brindar una alegría a su nuevo propietario que, desde la distancia, está pendiente de todo lo que acontece en el Nuevo Pepico Amat.

Para el encuentro contra el Córdoba, Javier Calleja recordó que “el triunfo con el Oviedo ya es historia y ahora toca centrarnos en un rival con una propuesta muy valiente y muchos argumentos ofensivos. Nosotros llevamos una línea de juego muy buena y el equipo empieza a vislumbrar la identidad que queremos”.

Sin embargo, el técnico del Eldense desveló que para el partido con el Córdoba tiene bajas sensibles como la del guardameta Ramón Vila, por la 'cláusula del miedo' al estar cedido por el club cordobés, al igual que el delantero Mariano Carmona, además de otros jugadores lesionados como Roberto López o David Ruiz, ambos de baja para varias semanas.

En cambio, el conjunto alicantino recupera al internacional canadiense Justin Smith, de vuelta a Elda tras estrenarse con su selección en un partido contra Perú en el que disputó 28 minutos. No jugó el otro encuentro ante Estados Unidos.

Por su parte, el Córdoba tratará de encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez en el campeonato, después de ganar el pasado lunes al Tenerife (3-2) en un partido de alternativas que le permitió abandonar los puestos de descenso.

El conjunto andaluz, decimoquinto con nueve puntos, uno más que su rival del sábado, afronta en Elda la primera de dos salidas consecutivas, ya que el próximo viernes visitará al Leganés, y lo hace tras una semana corta de preparación al haber jugado su último encuentro en lunes.

Su principal asignatura sigue siendo la defensa, pues suma dieciocho goles en contra, el registro más alto de la categoría junto al del Ceuta, y todavía no ha dejado su portería a cero en ocho jornadas, algo que su entrenador, Iván Ania, espera cambiar en Elda.

El técnico asturiano recupera para la cita al delantero Víctor Sánchez, que ha completado la semana con el grupo, y solo tiene las bajas por lesión de Diarra, Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson, por lo que se espera un once muy similar al que ganó al Tenerife.

CD Eldense: Juanpa; Ibarrondo, Álex Serrradell, Floris Smand, Juan Larios; Carlos Guirao, Guille Macho o Justin Smith, Waldo Rubio, Fidel Chaves; Manu Nieto y Olabarrieta o Rastrojo.

Córdoba CF: Córdoba: Guilherme; Budesca, Nélson Monte, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Eder García; Carracedo, Adnane Ghailan, Diego Bri; y Diego Percan.