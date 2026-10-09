El Madrid, sin lesiones musculares en octubre por primera vez en diez años

El técnico portugués adelantó el dato en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal: "¿Queréis una historia?, yo os la doy. Es la primera vez en los últimos 10 años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un lesionado. Los que están lesionados vienen de la temporada pasada: Militao, Rodrygo, Asencio y Mendy. Es una buena historia, ¿no?".

"Estamos trabajando muy bien a nivel de organización. Podemos tener un lesionado dentro de diez minutos, pero esta situación de no tener gente lesionada es algo que nos hace entender que muchas cosas han cambiado, que muchas cosas estamos haciendo bien y preparando el futuro lo mejor que podemos", añadió.

Lo cierto es que, desde el regreso del técnico portugués al banquillo del Real Madrid, un jugador ha sufrido una lesión muscular: Raúl Asencio, en el recto femoral de su pierna derecha, el pasado 30 de julio. Es probable, no obstante, que esa dolencia tuviera que ver con la que arrastraba del curso anterior, que ha terminado desembocando en una intervención quirúrgica para resolver una fractura por estrés en su tibia derecha.

Con la camiseta blanca puesta, durante un partido, el único lesionado este curso ha sido Fede Valverde, frente al Atlético de Madrid del 20 de septiembre, y no por una dolencia muscular. El uruguayo sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo a causa de un traumatismo severo.

Durante el parón de selecciones, el 'virus FIFA' trajo al Real Madrid dos lesiones desde la concentración de Francia: una, de Konaté, en el ligamento colateral de la pierna derecha; y otra, de Mbappé, una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda. Ambos jugadores han entrenado ya con el grupo y estarían disponibles para el encuentro ante el Villarreal de este sábado.

La preparación física del Real Madrid ha estado en entredicho en las últimas temporadas. El equipo blanco ha sido víctima de un número alto de lesiones, el más alto de LaLiga en los cursos 20/21, 21/22, 22/23 y 24/25, según el Índice de Lesiones en el Fútbol Europeo Masculino publicado por la aseguradora Howden.

Muchas de esas dolencias fueron musculares, y muchas se concentraron en los primeros meses de la temporada. Además, afectaron a jugadores de todas las líneas: desde Pepe, Marcelo e Isco para octubre de 2016 hasta Carvajal o Huijsen en 2025, pasando por los calvarios de hombres como Hazard, Bale, Mendy, Rodrygo o Militao.

Cuando Mourinho llegó a Valdebebas, se trajo a Antonio Silva, un hombre de su confianza, para complementar la preparación física de Antonio Pintus, veterano en ese apartado dentro del club blanco.

"Intento traer gente en la que tengo obviamente mucha confianza. He pensado que los dos podían encajar muy bien porque tienen competencias y áreas de intervención diferentes", declaró el portugués en su primera rueda de prensa en el Real Madrid. Una sociedad que de momento, a nivel muscular, está funcionando.