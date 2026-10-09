El Rayo regresa a Vallecas en plena fractura social ante un Athletic sin Nico ni Sancet

El equipo madrileño hará su debut liguero esta temporada en Vallecas en su cuarto partido como local. Antes, frente al Alavés, Real Racing Club de Santander y Espanyol tuvo que hacerlo en el 'exilio' de Butarque, en Leganés, dónde el resultado fue bastante bueno con siete puntos de nueve posibles.

En su estreno en Vallecas, el Rayo tratará de sumar la tercera victoria de la temporada con un ruido exterior que no beneficia nada al equipo. La fractura entre la afición y la directiva que preside Raúl Martín Presa es total, hasta el punto que la pasada semana, durante el Trofeo de Vallecas, el palco de autoridades apareció vandalizado y numerosos aficionados amenazaron al propio presidente en persona pidiéndole de forma reiterada su marcha.

En el plano deportivo, Beñat San José tiene la duda del lateral izquierdo Adriá Pedrosa, que ha tenido los últimos días unas molestias musculares que, en caso de le impidan jugar, podría ser sustituido por el neerlandés Jozhua Vertrouwd.

El resto del once titular podría ser el mismo que empató la última jornada, hace ya tres semanas, en El Sadar con Osasuna, con Sergio Camello, que lleva siete goles, como máxima referencia ofensiva.

La buena noticia es que Beñat recupera al extremo Isi Palazón, que ha superado una lesión muscular que le mantenía de baja desde el 20 de agosto y de la que ya está recuperado. En principio iniciará el partido desde el banquillo.

Enfrente está el Athletic Club, que visita Vallecas con las bajas por lesión de dos de sus futbolistas más determinantes, Nico Williams y Oihan Sancet, y con la intención de recuperar el impulso después de ver frenada su progresión con dos decepcionantes empates en San Mamés frente a Elche y Alavés.

Las lesiones musculares, ambas de carácter moderado, sufridas por el extremo internacional y el centrocampista han sido un mazazo en un paréntesis liguero que había dejado buenas noticias, como la recuperación de Dani Vivian o un triunfo frente a la Real Sociedad siempre reconfortante en el test de Anoeta de la EH Txapela.

El regreso anticipado de Nico tras el contratiempo sufrido con la selección frente a Croacia y la lesión de Sancet, un fijo para Edin Terzic que parecía encaminado a recuperar su mejor nivel, obligan al técnico alemán a cambiar el guion y a realizar una nueva apuesta en la posición de enganche que en esta situación parece a la medida de Peio Canales.

En el caso del menor de los Williams, Berenguer podría ocupar la banda izquierda, con Iñaki en la derecha y Guruzeta como referencia ofensiva. En defensa, parece probable la presencia de Areso y Yuri en los laterales, con Yeray como pareja de Laporte en el centro y el tándem Gerenabarrena-Ruiz de Galarreta en la sala de máquinas.

Respecto a la última cita antes del parón, Terzic recupera a Vivian y a Guruzeta, mientras que es duda Álvaro Djaló a causa del proceso gripal que le ha afectado en los últimos días.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Jozhua o Pedrosa; Oscar Valentín, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; Camello.

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Canales, Berenguer; y Guruzeta.