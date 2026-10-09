Joselu Mato ficha por el Al-Sailiya de Catar por un año

Según la agencia Empower Sports que cita información del club, "el español forma parte de una QSL repleta de estrellas que ya cuenta con jugadores de renombre internacional como Roberto Firmino, Marco Verratti, Julian Draxler, Pablo Sarabia y Alessio Romagnoli".

Joselu, que firma como agente libre, continúa así su carrera en Catar después de dos años en Al-Gharafa, equipo en el que ha marcado 28 tantos en 59 partidos.

En su carrera, además de haber sido internacional con España en 17 ocasiones, el delantero español ha formado parte de las plantillas del Newcastle, Eintracht, Hoffenheim y Celta, sumando una Eurocopa y una Liga de las Naciones con la selección, además de una Liga de Campeones y dos títulos de la LaLiga con el Madrid.