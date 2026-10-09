La FIFA detectó 240.000 comentarios ofensivos en redes sociales tras el Mundial 2026

Así lo indicó la organización este viernes, en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, a través de este informe, en el que detalló que el 20 % de ese contenido ofensivo fueron "insultos racistas" durante las eliminatorias del Mundial.

Un porcentaje que superó al registrado durante la primera fase del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, que fue del 11 %.

Asimismo, se registraron amenazas violentas en el 14 % de los casos, mientras que el 12 % de las publicaciones y comentarios identificados como ofensivos contenía ataques xenófobos, lo que equivale a más de uno de cada diez.

La cifra de 17,1 millones de comentarios en redes analizados fue inferior a los casi 20 del Mundial de Catar 2022, debido en parte, a la ayuda de la "inteligencia artificial", que ayudó a moderar 60,7 millones de comentarios en esta edición, 47 millones más que hace cuatro años.

De los 60,7 comentarios moderados, 9,2 millones, equivalentes al 15 % del total de interacciones, fueron bloqueados antes de que pudieran ser vistos por el público general debido que podían ser fraude, bots o contenido dañino.

Por ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reafirmó el compromiso de FIFA con la salud mental y elogió el apoyo de las tecnologías "de última generación" para combatir los contenidos ofensivos.

"Durante la Copa Mundial de este año, no sólo analizamos más de 17 millones de publicaciones y comentarios, sino que también interceptamos 240 000 mensajes de odio. Además, informamos a las autoridades policiales sobre cientos de cuentas que difundían amenazas, a fin de que adoptaran las medidas pertinentes. Nuestra determinación sigue intacta", dijo.

Durante el Mundial se detectaron 2905 cuentas que reunían las condiciones para ser objeto de una posible investigación penal. De estas cuentas, 786 fueron remitidas a las autoridades policiales para su evaluación.

Entre las cuentas detectadas, se identificaron 232 que difundieron contenido especialmente grave y amenazante, que podía representar un riesgo real para la seguridad.

Además, durante la última Copa del Mundo se implementaron medidas para proteger a los miembros del equipo arbitral frente a las agresiones en las redes sociales impulsadas por la divulgación malintencionada de sus datos personales y privados (doxing).

"Los comentarios ofensivos que reciben los integrantes del cuerpo arbitral en las redes están a la vista de todos, incluidos sus familiares y amigos. Nadie debería ser víctima de acoso en su lugar de trabajo", recordó el director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina.