La retirada de Pedro Rodríguez deja sólo a 4 ganadores del Mundial 2010 todavía en activo

La victoria en la final ante Países Bajos escribió una de las páginas doradas en la historia del fútbol español, que este mismo verano reeditó el triunfo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una generación de futbolistas completamente renovada.

El paso de los años no ha borrado la huella que dejó la selección de futbolistas entrenados por Vicente del Bosque, que, años antes del Mundial de 2010, ya ganaron una Eurocopa con Luis Aragonés en 2008.

Cuatro de ellos, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Juan Mata y Javi Martínez, aún continúan en activo, pero, realmente, ¿qué ha sido de los integrantes de la España campeona en 2010?

Abrió su Fundación, creó una marca de ropa, lideró una aceleradora de empresas tecnológicas orientadas a la industria del deporte, participa en la 'Kings League' de creadores de contenido y presenta el pódcast 'Bajo Los Palos'.

Además, cuenta con participaciones en otros proyectos de entretenimiento o del sector inmobiliario.

También se unió a Mercury 13, un inversor estratégico para impulsar el fútbol femenino y cuenta con un restaurante de comida española en Mánchester.