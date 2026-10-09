Las dos mejores selecciones del mundo se examinan con Brasil 2027 en el horizonte

La selección dirigida por Sonia Bermúdez logró la clasificación para la cita de Brasil el pasado mes de junio al acabar en su grupo por delante de Inglaterra, Islandia y Ucrania, lo que le permitirá aspirar a revalidar el título de campeona que logró en el año 2023 en Australia y Nueva Zelanda; mientras que el cuadro norteamericano se medirá a El Salvador en los cuartos del campeonato de la Concacaf en menos de dos meses y un triunfo le otorgará el billete al torneo universal.

Estados Unidos ha sido campeón del mundo hasta en cuatro ocasiones para ser considerado el referente histórico de la disciplina y por tanto una exigente prueba para el equipo español, más incluso teniendo en cuenta que ejercerá como anfitrión arropado por su afición.

España llega a esta exigente cita con bajas importantes. Tres de ellas se han confirmado después de ofrecerse la lista inicial: la portera Cata Coll y las atacantes Mariona Caldentey y Vicky López. Además tampoco estará Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro, ni la delantera Esther González ni la lateral Olga Carmona.

Aún así, tal como reconoció la zaguera del Barcelona Irene Paredes, encaran este doble enfrentamiento "como si el Mundial empezara aquí". "Estos partidos son de los que te ayudan. Somos primeras en el ranking FIFA y ellas segundas, nosotras somos vigentes campeonas del mundo y ellas de los Juegos Olímpicos. Nos queremos enfrentar a ellas, solo les hemos conseguido ganar una vez y sabemos que será muy difícil. Será uno de los partidos más esperados", afirmó.

Estados Unidos lo afronta de la misma forma. “Hay que jugar contra los mejores para prepararse a fondo. No quieres enfrentarte a estos equipos por primera vez en un Mundial, y creo que ellos dirían lo mismo de nosotros. Es la mejor preparación, sobre todo de cara a la fase de clasificación en la próxima ventana”, declaró la capitana de la escuadra norteamericana, la centrocampista Lindsey Heaps.

Una de las principales preocupaciones del conjunto de las barras y estrellas que dirige Emma Hayes es frenar el fútbol combinativo de las pupilas de Sonia Bermúdez con intensidad y presión, para lo que, según la defensora Kennedy Wesley, será "muy importante ser disciplinadas, no descolocarse para poder interrumpir su ataque y no darles espacio ni tiempo porque es entonces cuando más peligrosas son".

España ha ganado todos los partidos disputados este 2026 salvo la derrota ante Inglaterra en Wembley (1-0) con un tempranero tanto de Lauren Hemp, mientras que Estados Unidos disputó sus últimos encuentros en Brasil, con una derrota por 2-1 en Sao Paulo y una victoria por 0-1 en Fortaleza.

En el conjunto norteamericano, que afronta a España tras más de cuatro meses sin partidos internacionales, Emma Hayes vuelve a contar con Trinity Rodman, Sophia Wilson y Mallory Swanson, el tridente conocido como "Triple Espresso", mientras que Ashley Sanchez regresa tras una temporada de 20 goles con North Carolina Courage.

El equipo llega, no obstante, con dos bajas sensibles: Naomi Girma y Sam Coffey, ambas por lesión y reemplazadas por Kate Del Fava y Jaelin Howell.

Girma, una de las principales referencias defensivas de Hayes, sufre una lesión muscular, mientras que Coffey arrastra un problema de tobillo.

Los dos duelos ante la campeona mundial servirán además a Hayes para reestablecer conexiones y ampliar su grupo de jugadoras antes del torneo clasificatorio de Concacaf para el Mundial, una prioridad que la entrenadora ha señalado ante la sucesión de lesiones que ha reducido sus opciones durante el año.

Esta será la quinta ocasión en la que ambos conjuntos se vean las caras, con un balance favorable hasta el momento para las americanas de tres victorias y una derrota. La rivalidad entre ambas se estrenó con un amistoso en el año 2019 en Alicante que se llevaron las norteamericanas por 0-1.

A este le siguió el cruce de octavos de final del Mundial de Francia del mismo año que terminó con el resultado de 1-2 en Reims y posteriormente otro tropiezo por 1-0 en la SheBelieves Cup de 2020 en Harrison. La única victoria española tuvo lugar en otro amistoso, este en el 2022 en El Sadar de Pamplona (2-0).

Estados Unidos: P. Tullis-Joyce; G. Thompson, K. Wesley, T. Davidson, E. Fox; C. Hutton, R. Lavelle, L. Yohannes; T. Rodman, S. Wilson y A. Thompson.

España: Misa; Batlle, Paredes, Mapi León, Corrales; Patri Guijarro, Alexia, Fiamma o Clara Serrajordi; Pina, Salma Paralluelo y Edna.

Hora: 14.30 horas (20.30 en España).