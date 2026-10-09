Martín Anselmi podrá contar con el chileno Lucas Cepeda ante el Celta

El extremo tuvo una actuación poco destacada con su selección, ya que fue expulsado en el primer partido ante Canadá, se perdió el siguiente ante Estados Unidos y en el último frente a México apenas participó unos minutos al entrar en el tiempo añadido.

El técnico del equipo ilicitano, Martín Anselmi, señaló este jueves que no habría ningún problema para contar con Cepeda ante el Celta si regresaba en buenas condiciones físicas tras sus compromisos internacionales.

El futbolista, que firmó su mejor actuación desde su llegada al Elche en el último partido ante el Espanyol, ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparece trabajando en el gimnasio, acompañada del mensaje «ready» (preparado).

Las únicas bajas del Elche para el partido del domingo serán las del argentino Federico Redondo, sancionado, y el extremo Yago de Santiago, que se encuentra en la fase final de la recuperación de una intervención en la rodilla.