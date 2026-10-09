Mendizorroza advierte a Simeone

Avisado está el conjunto rojiblanco, con dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro visitas a ese campo, pero, sobre todo, además, con un solo gol a favor en todo ese frustrante recorrido. Lo marcó, en el 1-1 del pasado curso, Giuliano Simeone, reencontrado este sábado con su último exequipo antes de consolidarse en el Atlético desde hace más de dos años.

Reafirmado en el derbi contra el Real Madrid, porque provocó los dos goles en el 2-1 en el Metropolitano, su impulso también es el del equipo en general, reactivado por esa victoria; por la segunda posición de la clasificación, aún a cinco puntos del intratable Barcelona; por tres triunfos seguidos en LaLiga que no lograba desde el pasado marzo, además con un solo gol en contra, y porque tiene a todos sus efectivos disponibles por primera vez en la temporada.

Ya están aptos tanto Pablo Barrios como Alexander Sorloth y Alejandro Grimaldo, que debió abandonar la concentración de la selección hace una semana, y todos los restantes internacionales vuelven del parón sin ningún percance físico importante que lo aparte del choque más inmediato contra el Alavés, más allá del susto de Kang in Lee con un golpe en un tobillo que ya tenía tocado.

Sin embargo, tal trasiego de partidos internacionales en las últimas tres semanas más la proximidad, ya el martes, del partido de la Liga de Campeones frente al Manchester United son un condicionante evidente para la configuración del once. Solo ha tenido dos entrenamientos Simeone con la vuelta de los 17 internacionales. El primero fue en la tarde del jueves, con trabajo de recuperación para algunos. El segundo, en la mañana del viernes. El sábado se juega.

No ha revelado su idea del once. Hay puestos que parecen seguros como titulares, como el portero Jan Oblak, los laterales Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo, el medio centro Koke Resurrección, secundado probablemente por Pablo Barrios y Morten Hjulmand, o los extremos Ademola Lookman y Giuliano Simeone. Las dudas están en el centro de la defensa y en la delantera, con Jonathan David, Julián Alvarez y Sorloth como posibilidades en punta.

El Deportivo Alavés lo espera en el sexto puesto, gracias al buen inicio del conjunto vasco, y pendiente de la seria duda del central finlandés Ville Koski, al regresar antes de tiempo de la concentración con su selección por unas molestias musculares.

En cambio, este paréntesis liguero ha servido también para confirmar el buen momento de Mariano Díaz, autor de dos goles en tres partidos con la República Dominicana, y para recuperar físicamente a Toni Martínez. Ambos se jugarán un puesto en la delantera para acompañar al argentino Lucas Boyé.

Atrás queda el empate cosechado en San Mamés gracias a un penalti detenido por Antonio Sivera, que se fue al parón como uno de los porteros menos goleados del campeonato, con sólo seis tantos en contra.

En aquel choque, Carlos Protesoni aportó su físico al centro del campo y podría ser titular en esta jornada para igualar las fuerzas con los colchoneros.

La duda de Ville Koski generará variaciones en la defensa, que ha sufrido numerosos contratiempos esta campaña. Si no juega Koski, en una formación de cinco defensas tomarán parte Nicolás Valentini, Jony Otto y Nahuel Tenaglia en el centro, con Ángel Pérez y Abde Rebbach como carrileros.

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Otto, Valentini, Abde; Blanco, Ibáñez, Protesoni; Boyé y Toni Martínez.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Llorente, Le Normand, Hancko o Pubill, Grimaldo; Barrios, Hjulmand, Koke; Lookman y Jonathan David o Julián Alvarez.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. Andaluz).