Mourinho: "La meritocracia pura tiene sus riesgos"

"Meritocracia, sí, pero también una abertura, no para los datos, no para el nombre, pero sí para el momento, saber cuál puede ser la manera mejor de ayudar a un determinado jugador. La meritocracia pura, que si no estás bien, estás fuera, tiene sus riesgos y, en vez de contribuir a ayudar, contribuye a que vaya a necesitar más tiempo para volver a su condición", añadió la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

. Reconoció que se refería al caso de Vinícius: "La cosa que me hace mal, que me deja más triste, es entender que él quiere mucho estar bien. Lo que más me hace mal, es sentir este dolor que él siente. ¿Va a jugar siempre hasta que nuestro Vinícius vuelva, o llegará un momento en que el mejor modo de ayudarlo será un plan específico que implique que no juega?".

"Al madridismo verdadero y puro no lo toco, yo respeto, pero me hace mal al corazón que un chico como este, que no está en ese nivel de jugador de otro mundo, la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, no lo esté ayudando. Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", añadió al referirse a los pitos de la afición al brasileño..

El técnico portugués hizo referencia a la escasez de efectivos durante el parón de selecciones: "Cuando tienes poco trabajo efectivo de campo, tienes más tiempo para analizar cada detalle. Hemos encontrado muchísimas cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. No significa tanto que se tenga que cambiar alguna cosa drásticamente, porque para eso necesitas tiempo para trabajar".

"He estado trabajando muchísimo, poquísimo en campo, para preparar al detalle la llegada. Esta llegada progresiva, que unos llegan el lunes y otros el martes y otros el miércoles. Alguno jugó y otro no, uno viene de viaje intercontinental y el otro no ha dormido, es complejo", recordó.

Reconoció errores en el último encuentro de su equipo, el derbi contra el Atlético de Madrid: "Como entrenador, no me cierro en decir: 'Hemos perdido contra el Atlético porque el partido debería ser 10 contra 11 y debería ser 11 contra 9', yo tengo que buscar mejorías en cosas que están bajo nuestro control. Lo estamos haciendo, no lo voy a especificar, a lo mejor al ojo no clínico mucha gente no será capaz de entender lo que vamos a hacer, pero mañana vamos a hacer ajustes".

"El Real Madrid viene de un período complicadito en las últimas dos temporadas. Lo que para otros sería una situación normal, el Madrid tiene culpa de que no es normal. Ha ganado tanto en los últimos 10 años y antes, que todo tiene una dimensión diferente y un 'approach' diferente. Hay cosas que se pueden mejorar haciendo 'tic, tic', y lo estamos haciendo", apuntó.

Además, analizó el encuentro contra el Villarreal de este sábado: "Rival complicado, de 'Champions'. Después de perder el último partido, tenemos la necesidad de sacar los puntos. La preparación no es fácil. Nos quedamos aquí con cinco jugadores. El Villarreal, para ser justo, también ha tenido cuatro o cinco jugadores con sus selecciones, no ha sido la semana perfecta; no problemática, como la nuestra, pero tampoco perfecta".