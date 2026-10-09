Pellegrini: "Sería un error pensar que la estadística nos va a hacer ganar"

Pellegrini comentó que "en fútbol, la estadística no dice mucho", por lo que "el haber ganado muchas veces a Osasuna no significa que le vayas a ganar siempre", ya que se trata de "un equipo con una idea definida en los últimos años" que, "aunque no haya tenido buenos resultados en las últimas jornadas, tiene a un goleador muy acreditado" como el croata Ante Budimir y "otros buenos jugadores".

El Betis, empatado con el Atlético de Madrid en la segunda posición de la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División española), con 16 puntos, cinco menos que el líder, el Barcelona, inicia ahora un tramo de nueve encuentros oficiales en menos de un mes.

No obstante, para el técnico santiaguino, "el partido más importante es el próximo, que es el de Osasuna", de modo que "hasta que no termine", no podrá "pensar en el partido de 'Champions' contra el Oporto" del próximo miércoles.

Dentro de su habitual política de rotaciones, Pellegrini insinuó que el portero Álvaro Valles continuará como titular porque "está en un buen momento, la portería no desgasta mucho y su reserva, Diego Conde, "tuvo una lesión importante en el hombro y está tratando de ponerse a punto lo antes posible".

Tras el parón de selecciones y "sin entrar en detalle con los nombres" el preparador bético va a "intentar que los jugadores que han estado tres semanas fuera de la dinámica de grupo se integren progresivamente, sobre todo si han jugado muchos minutos" e indicó que no le "ha gustado este parón tan largo", pero cree que el del calendario "no es un problema fácil de solucionar porque las selecciones tienen que tener su espacio".

Pellegrini informó de que, durante estas semanas, "Aitor (Ruibal) se ha integrado a los entrenamientos tras más de tres meses lesionado", aunque "aún no está en condiciones de ser citado" y que "Dani Ceballos trabajó fuerte, está mejor y tendrá sus minutos" en los próximos compromisos, "sabiendo que tan importantes como los titulares son los futbolistas que entran a lo largo del partido".