Santi Giménez tiene que "recuperar la confianza" en su valía, dice el técnico del Oporto

"(Giménez) es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza en sus cualidades, que no son ninguna novedad para nadie", afirmó Farioli en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Marítimo, correspondiente a la octava jornada de la Liga Portugal.

El entrenador italiano sostuvo que su delantero "necesita estar en paz con todo lo que le rodea", dada "la presión mediática" a la que está sometido, especialmente en Latinoamérica.

"Es importante ponerlo en una burbuja, que se quede aquí con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y que trabaje con el apoyo de toda la afición", añadió.

Santi Giménez, de 25 años, ha estado recientemente concentrado con la selección de México, por lo que no se incorporará al Oporto hasta este viernes.

A pesar de su llegada tardía, Farioli valoró positivamente la presencia de Giménez en el combinado dirigido por Rafa Márquez, quien lo alineó en los tres partidos amistosos que disputó el Tri, en uno de ellos como titular.

"Tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar. Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana", dijo.

Giménez llegó esta temporada al Oporto cedido por el AC Milan y el campeón portugués ha intentado que el internacional azteca, que ya ha marcado un gol en Portugal, recupere gradualmente su forma física.

Se espera que el mexicano, nacido en Buenos Aires (Argentina), vuelva a tener minutos de juego el sábado en la visita del líder al Marítimo, que ocupa la 11.ª posición.