Simeone, con todos sus efectivos en el último entrenamiento antes del Alavés

Grimaldo, que sufrió una sobrecarga muscular con España hace una semana, ya está listo para volver a la competición, igual que Pablo Barrios, baja los últimos tres duelos antes del parón internacional y con el grupo desde hace dos semanas, y previsiblemente Alexander Sorloth, aunque en su caso lleva casi dos meses fuera de acción e incluso no ha disputado ningún encuentro ni en la campaña actual en sí ni durante la pretemporada.

Los tres se entrenaron de nuevo con normalidad en la última sesión previa al partido, en la que Simeone también dispuso de todos sus internacionales, aunque algunos con diferente carga física.

En la suave sesión, el técnico ultimó detalles para el partido del sábado, al que el Atlético llega en la segunda posición con tres triunfos seguidos y a cinco puntos del liderato del Barcelona.

La expedición del Atlético de Madrid se desplazará en la tarde de este viernes hasta Vitoria, donde quedará concentrada hasta el encuentro del sábado.