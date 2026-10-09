Simeone: “Veo a Julián Alvarez con entusiasmo, entregado a dar lo mejor que tiene”

“A Julián lo veo bien, con entusiasmo, entregado a dar lo mejor que tiene, como lo ha hecho siempre, y esperemos que esto que hemos hablado lo pueda demostrar el campo y que vuelva a esa línea importante que tiene dentro del equipo y nos lleva a un lugar diferente en el ataque cuando él está bien”, valoró en rueda de prensa en Majadahonda.

Este sábado aguarda el Alavés, sexto. El Atlético es segundo. “Vamos a enfrentar a un rival duro, el menos goleado de la división. Viene haciendo las cosas muy bien. Quique (Sánchez Flores, su entrenador) está trabajando muy bien, sobre todo en la parte defensiva y obviamente aprovechando ese juego aéreo y esa profundidad que tiene en el ataque”, avisó.

“Nos va a poner un partido complicado, competido y tendremos que llevar el partido donde podemos hacer daño”, prosiguió Simeone, que ha tenido 17 internacionales en este parón de selecciones diferente a otros años, puesto que ha sido semana más largo del habitual, pero también con cuatro partidos para los conjuntos nacionales cuando antes se disputaban dos en semana y media.

“Esta nueva experiencia que se propuso creo que habría que valorarla por el bien del futbolista, sobre todo, porque, con los viajes y los esfuerzos que tienen que hacer, habría que valorar de qué manera los jugadores pueden seguir dando espectáculo, porque esto es un espectáculo, la gente necesita de la mejor versión de los futbolistas y en ese escenario estamos cada vez más cerca de que aparezca menos”, expresó.

“Está claro que, económicamente, le viene bien a las selecciones. Me parecería que habría que valorarlo hablando con los jugadores, que son los que juegan y terminan haciendo disfrutar a la gente, porque al final, vuelvo a repetir, no nos olvidemos que es un espectáculo”, abundó el técnico, tras el entrenamiento.

Desde el otro lado, los jugadores y el entrenador que se quedan sin competir tres semanas, Simeone apuntó que “lo más positivo” es que han “descansado”.

“Hemos aprovechado a tener tiempo libre con la familia, hemos podido disfrutar de ellos, es una parte que se agradece, porque, al no poder competir, hemos repartido de la mejor manera que pudimos los entrenamientos y los días libres”, repasó.

Pero insistió: “En cuanto a lo deportivo y obviamente lo que nos interesa, la continuidad se rompe. Veremos de qué manera valoran esta primera experiencia, ojalá que sea una experiencia, y, a partir de ahí, hablen los jugadores, porque esto es un espectáculo y para que esté acorde a la gente que paga la entrada los jugadores tienen que estar en buen estado todo el tiempo. ¿Por qué no juega, por qué no juega? Porque llegó ayer a la seis de la tarde, a las siete de la tarde, a las ocho de la mañana y no es tan fácil”.