1-2. 'Cuti' Romero da tres puntos al Atlético

Alejandro Grimaldo adelantó a los colchoneros y Lucas Boyé igualó el choque desde el punto de penalti antes del descanso de un partido que dejó los tres puntos en el zurrón del conjunto madrileño, que sigue al acecho del Barcelona con cuatro triunfos consecutivos, mientras que los albiazules acumulan cuatro duelos sin ganar.

El Alavés fue más descarado en el arranque y a través de Ángel Pérez consiguió terminar jugadas e inquietar a la zaga visitante.

Los locales entraron mejor, con mayor dominio y contundencia defensiva, mientras que a los de Diego Simeone les costó ubicarse.

Los rojiblancos comenzaron el duelo con posesiones largas con mucha movilidad de los jugadores, pero sin llegar al área de Antonio Sivera.

El guardameta local apareció a los 15 minutos con una buena reacción para evitar un disparo rechazado de Jonathan David en la primera acción clara de una primera fase muy igualada, en la que las defensas estuvieron bien plantadas, especialmente en la zona derecha, donde Nahuel Tenaglia le ganaba la batalla a Ademola Lookman.

En el otro lado, Alejandro Grimaldo y Ángel Pérez libraban una batalla similar.

Pero fueron los visitantes los que fueron ganando metros y se acercaron con mayor peligro a los dominios de Sivera.

En una de las largas posesiones de los colchoneros se coló Alejandro Grimaldo en el área para combinar a la perfección con Jonathan David y perforar la portería local pasada la media hora de juego.

Tras el tanto, el Atlético jugó más cómodo e intentó bajar las revoluciones de un duelo que cerró su primera parte con varias intervenciones de Jan Oblak, que sin embargo no pudo detener el penalti de Lucas Boyé en el tiempo añadido.

Una falta de Le Normand sobre Toni Martínez en una saque de falta acabó con la pena máxima por agarrón del internacional español sobre el delantero del Alavés.

El descanso fue el momento del cambio de referencias ofensivas por parte del ‘Cholo’ Simeone.

Con esa permuta, los visitantes también sumaron efectivos en sus primeras llegadas al área en la segunda mitad.

La primera fase fue del Atlético, que embotelló a un Alavés que se quedó con diez jugadores después de que el VAR llamara al colegiado, que acabó mostrando la tarjeta roja a Ángel Pérez por una entrada peligrosa a Julián Álvarez, que pudo adelantar a su equipo poco después, pero su libre directo golpeó en un poste.

Con media hora por delante, los colchoneros fueron a por el partido, mientras que el Alavés reajustaba posiciones y dejó aislado a Mariano Díaz en ataque para intentar defender el resultado y sorprender al contragolpe.

Así fue el guion. Resistencia albiazul y acoso rojiblanco con posesión, llegadas y cañonazos que se encontraron con Sivera.

La insistencia del Atlético tuvo premio. Un gran envío de Baena encontró el remate de Cristian Romero, que puso el 1-2 de cabeza antes de entrar en el tiempo añadido.

El gol llegó justo después de una clara ocasión de Mariano Díaz que pudo cambiar el partido de manera radical, pero los tres puntos se fueron a Madrid.

1 - Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Valentini (Koski, min. 71), Otto, Rebbach; Blanco (Protesoni, min. 64), Ibañez, Denis (Mañas, min. 80); Boyé (Guevara, min. 64) y Toni (Mariano, min. 64).

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand (Hancko, min. 62), Romero, Grimaldo; Johnny, Barrios (Kang-In, min. 57), Koke, Giuliano (Sorloth, min. 73); Lookman (Baena, min. 46) y Jonathan David (Julián Álvarez, min. 46).

Goles: 0-1, min.33: Grimaldo. 1-1, min. 51+: Boyé, de penalti. 1-2, min. 87: Romero.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Expulsó con roja directa al local Ángel (min. 61). Amonestó a los visitantes Lookman (min. 45), Le Normand (min. 47+) y Cardoso (min.92).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 17.741 espectadores.