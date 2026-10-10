Vuelta del parón con el objetivo común de reencontrar la victoria

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de los béticos, tiene a su equipo muy bien colocado en la tabla en este arranque del torneo, con dieciséis de veintiún puntos posibles, pero además también empezó con victoria la Liga de Campeones al ganar en el campo del Lille francés.

El técnico suramericano, precisamente al tener que compaginar varias competiciones -el próximo miércoles recibirán al Oporto portugués-, y también al haber cedido a muchos jugadores a sus selecciones nacionales, deberá decidir la repartición de minutos.

Pellegrini rota mucho a sus futbolistas y, además, tiene costumbre de, en la medida de lo posible, no utilizar de inmediato a los que se han incorporado de sus selecciones, casos del uruguayo Facundo Bernal, los españoles Fran García, Manu González y Ángel Ortiz, los argentinos Giovani Lo Celso y Valentín Gómez, el irlandés Troy Parrott, el marroquí Ez Abde, el hispanomexicano Álvaro Fidalgo y el dominicano Junior Firpo.

De ellos el latera izquierdo Junior Firpo estará casi un mes de baja por la lesión muscular se produjo en el partido de la República Dominicana ante Haití y Aitor Ruibal está en la recta final de su puesta a punto tras la operación de rodilla a la que se sometió a final de la pasada campaña; por lo que ambos son bajas seguras por mermas físicas.

Pellegrini también dejó entrever el viernes que el centrocampista Dani Ceballos aún no será titular pese a que ya trabaja fuerte tras no haber hecho la pretemporada, aunque sí tendrá minutos porque tan importante son "los titulares como los futbolistas que entran a lo largo del partido", dijo el 'ingeniero'.

Osasuna regresa a la competición liguera con el objetivo de romper su mala dinámica y puntuar en el campo del tercer clasificado, donde no gana desde enero de 2014. El empate ante el Rayo Vallecano del pasado 19 de septiembre puso fin a una serie de tres derrotas consecutivas, pero el punto sumado ante los madrileños no fue suficiente para recuperar las buenas sensaciones.

Ramis espera "ver un buen nivel, mejorar en situaciones que no nos han permitido sumar más. El parón se ha hecho largo, es raro. Un inicio un poco atípico, también en cuanto a mejorar cargas y minutos de jugadores”.

El reto no será sencillo. El conjunto rojillo visita a un rival situado en la tercera posición y se enfrenta, además, a un estadio que se le resiste desde hace más de una década. Osasuna no gana en el feudo verdiblanco desde enero de 2014 y, desde entonces, su balance es de ocho derrotas y un empate. Un historial que refleja la dificultad de una salida en la que sumar también puede considerarse un resultado positivo.

"Veo al equipo preparado, con ganas de demostrar todo lo que trabajamos todas las semanas", ha continuado, dejando abierta la posibilidad de ver una defensa compuesta por cinco jugadores.

Ante el potencial ofensivo del Betis, se espera que Osasuna adopte un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y la solidez colectiva para frenar las principales armas del conjunto sevillano. En un escenario de máxima exigencia, puntuar se presenta como un objetivo importante para recuperar confianza.

El parón también ha servido para recuperar efectivos de cara al encuentro. Rosier, que todavía no había podido disputar minutos esta temporada, vuelve a estar disponible, mientras que Aimar Oroz apunta a ser una pieza fundamental en el centro del campo.

"Es importante, desde luego. En ataque te da claridad y salida por la inteligencia que tiene, pero buscaremos soluciones, porque tenemos que meterle mano al rival”, ha explicado sobre el regreso de Aimar.

No todo son buenas noticias para el conjunto rojillo. Moro, Del Castillo, Herrando y Bonel no estarán disponibles, mientras que Kike Barja llega muy justo y su participación está condicionada por su estado físico. Bajas que obligarán al cuerpo técnico a ajustar sus planes.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Deossa, Marc Roca; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Boyomo, Catena, Unai Santos, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar; Rubén García y Budimir.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés)