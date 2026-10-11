2-2. El Hull City frena la ambición del Everton

2-2. El Hull City frena la ambición del Everton

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- Un gol de Mohamed Belloumi estableció este domingo el empate para frenar al Everton, que se sentía dentro de las posiciones de la Liga de Campeones hasta el 2-2 del Hull City.