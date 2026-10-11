Cancelado también el segundo amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda por el terremoto

Este anuncio llega después de que el primer partido, que debía disputarse ayer en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ya tuviera que como medida preventiva ante los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.

La decisión sobre el segundo amistoso, que estaba previsto para este martes, a las 19.30 horas (00.30 GMT del miércoles), se tomó tras una serie de conversaciones y una evaluación conjunta de la situación, según informaron las instituciones panameñas en un comunicado oficial, en el que señalaron que la medida busca "priorizar la integridad de las futbolistas, los cuerpos técnicos, los aficionados y las demás personas involucradas en la organización del encuentro".

La Federación Panameña de Fútbol también informó de que, debido a la cancelación de este segundo amistoso, la selección de Nueva Zelanda adelanta el regreso a su país.

Asimismo, transmitió que las personas que adquirieron entradas para el partido cancelado podrán solicitar el reembolso correspondiente.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo que sacudió Panamá se registró a doce kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12.56 hora local (17.56 GMT) del viernes y fue reportado por el USGS como de magnitud de 7,7 y luego rebajado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá a 7,5.

Según el más reciente reporte oficial, el evento sísmico dejó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, afectó en distinto grado 426 viviendas en las que habitan 2.130 personas, 419 escuelas, así como algunas carreteras del interior.