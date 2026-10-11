El colombiano Camilo Vargas garantiza empate de Atlas en el derbi tapatío

El argentino Kevin Zenón puso en ventaja al Atlas, pero Ángel Sepúlveda empató el derbi tapatío, que transcurrió con mucho dramatismo.

Guadalajara dominó el primer tiempo en el que creó varias jugadas de peligro. Sin embargo, se encontraron con Vargas, quien evitó por lo menos dos goles del Guadalajara.

Vargas, quien fue guardameta titular de la selección colombiana en el pasado Mundial, salvó a los Rojinegros en el minuto 29 al detener a Ricardo Marín, quien remató a puerta con todo a favor, y a Luis Gabriel Rey, en el 35.

En el minuto 52, Zenón recibió un pase del portugués Luis Esteves, entró a velocidad y de zurda puso el 1-0.

Guadalajara reaccionó y en el minuto 76 tuvo empatar con Sepúlveda través de un penalti, pero Vargas detuvo su disparo.

Esteves dejó ir el segundo gol de Atlas en el 85 y un minuto después, Sepulveda cobró revancha, al aprovechar el desorden de la defensa y convertir de zurda el 1-1.

Guadalajara llegó a 19 puntos y es cuarto. Atlas suma uno menos Y es sexto.