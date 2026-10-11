El Sevilla mete miedo al Levante

Casi un mes después de su último partido en casa, en la derrota ante el Barcelona por 2-4, el Levante vuelve a verse las caras con su hinchada. Y lo hace con la urgencia de ganar porque podrá verse metido ya en las tres últimas plazas de la clasificación si sus rivales ganan esta jornada.

El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Hugo Sotelo, aquejado de un esguince de rodilla, y explicó en la rueda de prensa previa al partido que el delantero camerunés Etta Eyong tampoco está preparado todavía para entrar en la convocatoria.

Castro podría mantener el once más habitual de las últimas semanas con Iván Romero y Brugué como jugadores más adelantados. Futbolistas como Víctor García, Ndukwe o Dani Requena apretaron a sus compañeros antes del parón y estaban cerca de entrar en la formación inicial, pese a que Castro apenas ha hecho cambios en el once desde el inicio de la temporada.

El Sevilla, por su parte, viaja a Valencia con el propósito de mantener las buenas sensaciones con las que se fue al parón para los encuentros internacionales de selecciones, las que le tienen instalado en la parte alta de la clasificación con trece puntos de veintiún posibles, pero además la visita supone una cita especial para varios protagonistas.

El preparador sevillista, Luis García Plaza, entrenó tres campañas a los granotas (2008-2011) y el medio georgiano Giorgi Kochorashvili regresa a la que fue su casa entre 2019 y 2025, con el paréntesis de una cesión al Castellón (2022-2023), mientras que en el banquillo levantinista ejerce como segundo Vicente Iborra, que militó cuatro temporadas en el club del barrio de Nervión (2013-2017) y en las tres primeras ganó otros tantos títulos de la Liga Europa.

Estos reencuentros tendrán un paréntesis mientras se juega un partido en el que el Sevilla espera sumar después de que en la ya lejana séptima jornada perdiera en el Sánchez-Pizjuán (1-3) ante el Barça, aunque los catalanes reconocieran que fue el encuentro que más costó ganar de los del presente curso.

El técnico madrileño, con la llegada del delantero escocés Robbie Ure y el lateral chileno Gaby Suazo, lleva trabajando tres días con todos los internacionales que se fueron convocados. Antes se incorporaron el portero griego Odysseas Vlachodimos, el central senegalés Arouna Sangante y el propio Kochorashvili.

El meta Fran González lo hizo antes, después de que dejara la concentración de España sub-21 por unas molestias y que jugara sus primeros minutos como sevillista el viernes de la pasada semana en el Trofeo Antonio Puerta frente al Aston Villa inglés.

Son baja el central brasileño Marcao Teixeira, que reapareció en ese trofeo tras ocho meses ausente y volvió a lesionarse; y el punta belga Lucas Stassin, que hace trabajo individual por una dolencia sufrida a mediados de septiembre.

Sí se prevé que el defensa Kike Salas regrese a la titularidad después de perderse por lesión las dos últimas citas, mientras que el extremo suizo Rubén Vargas vuelve a una convocatoria tras superar unas dolencias que solo le han permitido disputar unos minutos ante el Rayo en la primera jornada.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Rey, Bardeli, Olasagasti, Brugué; Thiago, Iván Romero.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Julio Díaz; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Miguel Sierra, Félix Correia; Isaac Romero.

Árbitro: pendiente de designación.