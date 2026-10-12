Carrick confirma las bajas de Mainoo y Shaw ante el Atlético

Ni Mainoo ni Shaw participaron en la sesión matutina en Mánchester. "No han viajado. Ambos sufrieron algunos problemas durante el partido del sábado. Estamos evaluando la situación para ver exactamente cuál es su estado, pero en este momento no están listos para jugar este martes", explicó en la rueda de prensa ya en el estadio Metropolitano.

Ambos se unen a las bajas ya conocidas de Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui, Benjamin Sesko y Manuel Ugarte para el encuentro de este martes.

De Sesko, Carrick explicó que se le van a realizar "algunas pruebas adicionales". "Necesitamos asegurarnos de que hacemos todo correctamente para recuperarlo lo antes posible, pero ahora mismo no puedo dar un plazo más concreto", declaró.

En la convocatoria sí figura Matthijs De Ligt, ya ultimada su recuperación. "Es bueno tenerlo de vuelta. Ha estado fuera durante mucho tiempo, hemos tenido que ser pacientes con él y gestionar bien su recuperación. Es fantástico tenerlo de nuevo con nosotros. Ha trabajado muchísimo para llegar a este punto tras una larga ausencia", expuso el técnico, que también ha convocado a Dan Armer, defensa central de la cantera.

"Es bueno para jugadores como Dan formar parte del grupo. Para los más jóvenes es importante vivir este tipo de experiencias, sentir el ambiente de estas noches y compartir la preparación con el resto del equipo", expuso.