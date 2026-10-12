Carrick: "Lo conseguido por el Atleti es extraordinario; una gran prueba para nosotros"

"El Atlético tiene una historia fantástica en esta competición y es un equipo realmente peligroso en la Liga de Campeones. Lo ha demostrado durante muchos años. Que nuestro primer partido fuera de casa en el torneo sea aquí supone una gran prueba para nosotros y un desafío que afrontamos con mucha ilusión", advirtió el entrenador, que avisó: "Sé perfectamente lo que puede generar este estadio. Lo he visto desde fuera en noches de Liga de Campeones y tenemos que estar preparados para ello".

También expresó que tiene "muchísimo respeto por Diego Simeone", técnico del Atlético.

"Lleva aquí muchísimo tiempo y ha construido algo muy sólido. A veces construir un equipo lleva tiempo. Nosotros ahora mismo también estamos en ese proceso de crecimiento y desarrollo. El hecho de que lleve tantos años aquí se refleja claramente en el equipo y en todo el club. Ha dejado una huella muy marcada", destacó.

Y advirtió sobre el inicio del duelo: "Tenemos que empezar el partido fuerte. Es evidente. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, con mucha experiencia en esta competición. Sabemos perfectamente lo que nos espera y estamos preparados. La reacción de la segunda parte ante el Tottenham me da mucha confianza porque demuestra que los chicos tienen hambre, están motivados y quieren corregir las cosas", expresó.

"Tenemos nuestras propias expectativas. Sabemos lo que queremos, sabemos de lo que somos capaces como equipo, lo que esperamos como grupo y como club. Eso viene de nosotros mismos. No miro hacia fuera para saber cómo deberían ser las cosas. Lo he vivido. He vivido los buenos momentos y los malos. No siento presión por eso. Lo que siento es el deseo de ganar y formar parte de algo exitoso. Esa es nuestra motivación", remarcó.

Por eso, Carrick descartó que haya "negatividad" en el equipo. "Hay que aceptar el reto e ilusionarnos con lo que podemos conseguir. Habrá momentos en los que las cosas no salgan bien y sean difíciles, pero para lograr algo grande hay que ser capaz de superar las dificultades", advirtió.

El técnico reconoció la "etapa complicada" actual, pero apuntó que el "ambiente es positivo".

"Los jugadores creen unos en otros y yo tengo absoluta confianza en ellos", proclamó Carrick, que admitió que los tres últimos goles encajados "podrían haberse evitado", pero añadió: "Tengo plena confianza en que podemos ganar muchos partidos".

También incidió en su convicción en Bruno Fernandes: "Claro que puede volver a ese nivel. Es un jugador extraordinario. A veces las cosas simplemente no salen como uno quiere. Ha hecho cosas increíbles para este club y volverá a hacerlas. No tengo ninguna duda”.

"Ahora está prácticamente recuperado. Aún queda una leve molestia, pero si analizara toda la plantilla encontraríamos pequeños problemas aquí y allá. No es nada importante. Está en buena forma, estuvo muy activo y tiene muchas ganas de jugar", afirmó el entrenador, que podría alinear de inicio a Carlos Baleba en el medio centro.

Fichado este verano, el centrocampista debutó el pasado sábado contra el Tottenham, tras superar una lesión. "Me gustó mucho. No nos sorprendió porque sabemos lo que Carlos puede aportar. Estamos muy satisfechos con cómo entró en el partido el otro día. Fue un paso importante para él. Puede aportar mucho. Nos da algo diferente en el equilibrio del centro del campo y nos permite adaptarnos según el rival y el tipo de partido", analizó. EFE