Fútbol Internacional
12 de octubre de 2026 a la - 10:35

Carrick, sin Mainoo ni Shaw en el último entrenamiento antes de viajar a Madrid

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- Michael Carrick, entrenador del Manchester United, no dispuso en el entrenamiento matutino de este lunes ni de Kobee Mainoo ni de Luke Shaw, que se ejercitaron al margen, en la última sesión previa del equipo inglés antes de viajar a Madrid para el duelo de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Por EFE
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Ninguno de los dos, ambos titulares el pasado sábado contra el Tottenham, se ejercitó con el grupo, según informó el propio club británico, con lo que son duda para el compromiso de este martes en el estadio Metropolitano, a la espera de la convocatoria.

Sí trabajó con el grupo Mathijs de Ligt, que sigue con la parte final de su proceso de recuperación de una lesión, mientras que Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui, Benjamin Sesko y Manuel Ugarte continúan de baja, al margen de sus compañeros.

Carrick contó en la sesión con varios canteranos, como Harry Amass, Dan Armer, Jack Fletcher y Shea Lacey.