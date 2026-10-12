Cubarsí: "No nos sentimos imparables, tenemos que seguir como hasta ahora"

"No nos sentimos imparables, porque cada partido es un mundo, pero sí estamos en una dinámica muy buena y con confianza. Tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora y no frenar", ha expuesto el internacional español en la sala de prensa del estadio Ali Sami Yen.

Cubarsí ha explicado que este verano ha sido "un punto importante" en su carrera, tras ganar el Mundial con España, y ha expuesto que, aunque siempre ha tenido "una confianza inmensa" en sí mismo, siente que con el paso de los años va "ganando más respeto" de los rivales.

"Vengo de jugar muchos partidos en el Mundial y en el inicio de la temporada, y el míster me ha dosificado un poco, pero siempre estoy preparado. Me cuido al máximo para estar listo y competir. Estoy dispuesto a jugar todos los minutos siempre, porque es lo que más me gusta", ha comentado respecto a su estado físico.

Asimismo, Cubarsí ha señalado la importancia de estar "muy concentrados" este martes, sobre todo en los primeros minutos, para seguir su plan de partido en un estadio que "aprieta mucho".

El central catalán ha valorado que el jugador nigeriano del Galatasaray Victor Osimhen es "uno de los mejores delanteros del mundo" y ha recordado que ya se midió a él años atrás cuando el africano jugaba en el Nápoles.

"Nos enfrentamos hace muchos años en mi debut y ha cambiado un poco la historia de ambos. Esperamos un rival con la ideas claras en ataque e irá a por todas en su campo. Tenemos que estar atentos desde el inicio, muy concentrados para que no nos hagan daño", ha añadido.

Cubarsí ha valorado que, pese a sus 19 años, va "ganando cada vez más experiencia", pero ha remarcado que la edad "no es una excusa" para él. "La edad no es importante. Si estoy dentro del campo, siempre trabajaré para ser competitivo y dar el máximo para ayudar al equipo", ha agregado.

El zaguero ha opinado que Lamine Yamal "es el mejor del mundo y se merece el Balón de Oro", ha valorado que Frenkie de Jong "es uno de los mejores del mundo en su posición y va a hacer una gran temporada" cuando se recupere de su lesión de rodilla, y ha admitido que el Barça debe "mejorar un poco" en defensa para mantener la portería a cero más a menudo en Europa.