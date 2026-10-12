El Osasuna español destituye a su entrenador, Luis Miguel Ramis, y Jagoba Arrasate vuelve

La decisión se adoptó este lunes por la mañana en una reunión de la junta directiva en la que se refrendó el criterio de la dirección deportiva, según informó el club en un comunicado, en el que la entidad agradeció a Ramis y a los componentes de su cuerpo técnico el trabajo desarrollado en la entidad.

La fragilidad defensiva ha terminado condenando al técnico de Tarragona (noreste de España), que llegó a Pamplona -ciudad navarra donde juega Osasuna- después de firmar una gran temporada en Segunda División con el Burgos, pero que no ha conseguido dar continuidad a su trabajo.

El balance del exfutbolista del Tenerife, Real Madrid o Deportivo y también extécnico del conjunto canario, Espanyol o Almería se queda en ocho puntos, con dos victorias y dos empates en los ocho encuentros dirigidos en la presente temporada en la máxima categoría del fútbol español. Lo peor: los 18 goles recibidos.

La respuesta del club ha sido contundente: fichar de vuelta a Jagoba Arrasate, un técnico que conoce perfectamente la casa y que dejó una huella imborrable durante su primera etapa en Pamplona. El entrenador de Berriatua (País Vasco, norte) firma hasta el 30 de junio de 2029, en un acuerdo que contempla lo que resta de temporada y dos campañas más.

Será el regreso a casa de un técnico que dirigió 256 partidos con Osasuna y que ocupa el segundo puesto histórico en número de encuentros al frente del equipo rojillo. Arrasate llegó a Pamplona en 2018, después de pasar por la Real Sociedad y el Numancia, y su primera temporada terminó con un ascenso contundente a Primera División y el campeonato de Segunda.

A partir de ahí, construyó un equipo competitivo, capaz de encadenar cinco permanencias holgadas en la máxima categoría y de alcanzar cotas que parecían lejanas. El momento cumbre llegó en la temporada 2022-2023, cuando Osasuna disputó la final de la Copa del Rey y logró clasificarse para la Liga Conferencia. También llevó al equipo a competir en Europa y a participar por primera vez en su historia en la Supercopa de España.

Después de dirigir 68 encuentros al Mallorca, Arrasate vuelve al lugar donde alcanzó sus mayores éxitos. El próximo domingo, ante el Real Racing, volverá a sentarse en el banquillo local de El Sadar.

Osasuna recupera a un entrenador al que se le considera de la casa para iniciar un nuevo proyecto y tratar de enderezar el rumbo que se había puesto cuesta arriba en sólo unas semanas de campeonato.