Expectativas y presión en el Metropolitano

Aún queda mucho para entonces. Una secuencia de quince o trece partidos, dependiendo si está o no dentro del top ocho, de suma exigencia y desgaste para descubrir un horizonte precioso que, por el momento, sólo pertenece a la imaginación. El recuerdo reciente son las semifinales del pasado ejercicio, al borde de la final. Aún debe atravesar todo ese camino.

Derrotado en la primera jornada por 2-1 por el Liverpool, el mismo comienzo que el curso pasado en esta competición, el primer paso es este martes contra el United.

La victoria es necesaria dentro del duro inicio que aguarda al grupo de Diego Simeone. No sólo fue Anfield, sino que ahora son los ‘Diablos Rojos’, plenos de historia y buenos futbolistas, aunque su presente no sea ni tan brillante ni tan concluyente como espera; después Stuttgart y luego el Bayern Múnich, este último también al abrigo del Metropolitano.

Es un buen momento del Atlético, culminado el proceso de construcción en el que insistía Simeone en los primeros instantes de la campaña; adaptados ya fichajes como Alejandro Grimaldo, Jonathan David o Cristian ‘Cuti’ Romero; relanzado Álex Baena; recuperados Pablo Barrios y Alexander Sorloth; vigente Koke Resurrección y, sobre todo, en pleno progreso Julián Alvarez, ya resuelta su continuidad tras la vorágine veraniega.

No ha vuelto ni a perder ni a empatar desde Anfield. Son cuatro victorias consecutivas (0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid y 1-2 al Alavés), con sólo dos goles en contra y la segunda posición en LaLiga, aún a cinco puntos del liderato del Barcelona, antes de recibir al Manchester United con piezas descansadas en su once como Kang-in Lee, David Hancko, Marc Pubill, el propio Baena -suplente y asistente perfecto en el gol de la victoria en Vitoria- y, sobre todo, Julián Alvarez, llamado a más.

El atacante argentino puede ser una de las novedades del once. Tiene claro Simeone que las cotas altas pasan por recuperar a su futbolista más diferencial, afectado durante el verano por su frustrado y deseado fichaje por el Barcelona. Asumida su continuidad, cada día es un paso más para Julián Alvarez, el Atlético y el reencuentro con el mejor nivel. Por ahora sólo fue titular en Anfield, en Vitoria disputó todo el segundo tiempo y este martes surge como opción visible para la alineación.

Aún no ha marcado gol en esta campaña ‘La Araña’, autor de 49 tantos hasta ahora con el conjunto rojiblanco, con un promedio cercano a un gol cada dos encuentros desde su llegada al equipo, que se multiplica en la Liga de Campeones: 17 aciertos en 26 choques en la máxima competición continental a las órdenes de Simeone. En el City fueron ocho en 17.

Lo necesita el Atlético, que sólo ha sostenido su portería a cero en uno de sus últimos 17 choques de 'Champions'; igual que necesita el Manchester United la aparición de sus mejores futbolistas para revertir un inicio de temporada insustancial, en el que sólo ha sido capaz de ganar dos de sus ocho partidos oficiales. Es decimotercero en la liga inglesa y enlaza cuatro choques sin ganar, el último un 1-1 con el Tottenham.

Una de sus victorias ha sido en su único partido en la Liga de Campeones, el 4-0 al Sabah de Azerbaiyán, con los matices que eso conlleva por la entidad del rival, mientras aguarda su reencuentro con el nivel, los resultados y los impulsos que generó Michael Carrick, leyenda del club como futbolista, a su llegada al banquillo la pasada temporada. Hoy son un recuerdo para la confianza, pero borroso y distante.

Bruno Fernandes es su futbolista diferencial. Ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en esta temporada con su club, con el que ya suma 111 tantos y 109 pases decisivos en 335 partidos desde que comenzó su vínculo con Old Trafford.

Pero hay más, como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Marcus Rashford… No está disponible Benjamin Sesko, además de Patrick Dorgu, Mathijjs de Ligt, Nousair Mazraouo y Manuel Ugarte. Son duda Kobee Mainoo y Luke Shaw.

Una cantidad apreciable de recursos ofensivos, secundados en el medio por Youri Tielemans o Carlos Baleba, debutante ya este sábado con el United, también probable titular en el Metropolitano, a la espera de si está apto para jugar Mainoo, que este lunes se ejercitó al margen.

Atrás ofrece más dudas, por momentos. Por su portero, Senne Lammens, el guardameta que falló en el 2-1 de España contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, capaz de grandes paradas, pero también inseguro en ocasiones. Y por su defensa, menos concluyente que el resto de sus líneas, con Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Diego Dalot… Ha recibido doce goles ya en esta campaña.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Kang in, Barrios, Hjulmand o Cardoso, Baena; Julián Alvarez.

Manchester United: Lammens; Yoro o Dalot, Maguire, Lisandro, Dalot o Shaw; Tielemans, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha.