Hancko: “La final queda muy lejos todavía, esperamos poder estar en ella”

“El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a la final y sería muy bueno poder hacerlo este año, pero queda muy lejos todavía. Vamos a tener que tomárnoslo con tranquilidad. Sabemos que va a ser muy complicado y vamos a tener que ir sumando puntos en esta fase. Ir pasando nos puede dar confianza y al final de la temporada esperamos poder estar en la final en nuestro estadio. Sería increíble. Pero eso está todavía muy lejos”, afirmó.

Según Hancko, el equipo del Atlético “es incluso mejor que el del año pasado”.

“Lo podemos ver en la profundidad de la plantilla. También son muy buenos tanto Grimaldo como Cuti (Romero). Se puede ver lo que hemos mejorado en defensa, incluso con Álex tener un lateral ofensivo que siempre quiere subir al ataque es muy bueno. Además, está marcando goles y nos ayuda mucho. Es muy importante”, afirmó.

“En el último partido marcaron dos defensas. El segundo gol fue de Cuti Romero, que es un jugador con mucha experiencia. Es muy bueno poder jugar a su lado. Es un jugador con mucha tranquilidad con el balón, sabemos que es muy fuerte también en los duelos y en los balones largos le gusta salir. Él sabe que a mí me gusta más correr y mantenerme. Nos coordinamos bien y, en ese sentido, podemos trabajar bien”, añadió.

El Atlético suma cuatro victorias seguidas. “Está muy bien que, después del parón internacional y de estas semanas, pudiéramos ganar este fin de semana, incluso con el descanso que ha dado el entrenador a muchos jugadores. Hemos podido continuar con una buena inercia contra el Alavés, Pablo Barrios ha vuelto y con todos disponibles”, dijo.

“Son muy importantes estos cuatro primeros partidos de la Liga de Campeones. Claro que está la presión, porque jugamos en casa. Esperamos poder ofrecer un buen rendimiento”, explicó Hancko, cuyo equipo perdió en la primera jornada con el Liverpool, recibe ahora al United, visitará luego al Stuttgart y jugará en casa contra el Bayern Múnich.

El defensa internacional eslovaco destacó la “calidad, el físico y el estilo” del Manchester United.

“Sabemos lo fuertes que son en los duelos, tienen una gran capacidad de correr, sabemos que desde el punto de vista defensivo tenemos que estar centrados, porque tienen una gran fortaleza en ataque. Esperamos poder crear ocasiones y marcar goles”, apuntó.

“El año pasado quedó tercero en la ‘Premier’. Hay equipos fuertes de mitad de la tabla hacia arriba. Sabemos que hay mucho dinero y pueden permitirse muy buenos jugadores. No han empezado bien la temporada, pero tienen futbolistas muy buenos. Los vemos como un gran equipo, pero no sé si son favoritos. Veremos cómo se desarrolla el partido y tendremos que jugar al cien por cien”, aseguró.