La noche en la que el Roma doblegó al Real Madrid en Liga de Campeones

El conjunto italiano recibirá este miércoles en el Estadio Olímpico al equipo más laureado de la Liga de Campeones, cuyo balance histórico de enfrentamientos, con ocho victorias del Real Madrid frente a tres del Roma, no favorece al cuadro romano, aunque ya fue capaz de eliminar al conjunto blanco en los octavos de final de 2008.

Aquel 19 de febrero, el equipo dirigido entonces por Luciano Spalletti, actual técnico del Juventus, tuvo que remontar el tanto inicial de Raúl González, que adelantó al conjunto de Bernd Schuster en el minuto 8.

David Pizarro devolvió la igualdad en el 24 y, tras el descanso, el brasileño Alessandro Faiolhe Amantino, conocido como Mancini, marcó el 2-1 definitivo en el minuto 58. Aquella noche en el Olímpico todavía es recordada con un sabor dulce en el imaginario romanista.

Dos semanas después, el conjunto italiano confirmó su clasificación en el Bernabéu con otra victoria por 1-2, que le permitió cerrar la eliminatoria con un global de 4-2 y alcanzar a los cuartos de final, en los que cayeron contra el Manchester United, que ganó aquella edición tras la histórica tanda de penaltis ante el Chelsea en Moscú.

En la plantilla merengue destacaban nombres como Iker Casillas bajo palos, Pepe, Gabriel Heinze, Fabio Cannavaro o Sergio Ramos en la zaga, junto a un centro del campo con Mahamadou Diarra, Guti y Fernando Gago, acompañados arriba por la movilidad de Robinho, Raúl González y Ruud van Nistelrooy, este último ausente en la vuelta por lesión.

El Roma por aquella época gustaba en Europa con el sistema de delantero centro nato, coronado por el héroe 'giallorosso', Francesco Totti.

Con Doni en la portería, Philippe Mexès y Juan en la zaga, y dos laterales ofensivos como Max Tonetto y Christian Panucci, el motor del equipo residía en la medular, con Daniele de Rossi y David Pizarro que aportaban una salida limpia de balón, mientras que la línea de tres cuartos con Rodrigo Taddei, Simone Perrotta y Mancini conectaba constantemente con el capitán.

Aquel cruce de 2008 permanece en el recuerdo de la afición 'giallorossa' como una de sus noches europeas más memorables de este siglo, pues rompió los pronósticos y sirvió para consagrar la propuesta táctica de Spalletti en el panorama continental.

A pesar del golpe europeo en el Bernabéu, el Real Madrid logró rehacerse en la competición nacional y acabó proclamándose campeón de LaLiga 2007-2008 con solvencia, alcanzando los 85 puntos por delante del Villarreal y el Barcelona.

La 'Loba' conquistó la Copa Italia tras vencer al Inter Milan en la final y peleó el título de la Serie A hasta la última jornada, en la que cerró con un meritorio subcampeonato tras el conjunto interista.

Pero el escenario ha cambiado desde entonces. El conjunto madrileño ha impuesto su autoridad en la mayoría de sus visitas a la capital italiana, con triunfos en la fase de grupos de ediciones posteriores sin conceder demasiado margen a la sorpresa.

El Real Madrid quiere sumar su segunda victoria y mantener el buen arranque en el torneo tras vencer en la primera jornada a otro equipo italiano, el vigente campeón de Serie A, el Inter. El Roma, que empató en la primera jornada contra el Fenerbahce, busca estrenar su casillero de victorias en el primer partido de 'Champions' en el Olímpico desde 2019.

Aunque las cifras históricas pongan el viento a favor del cuadro español, el precedente de 2008 vuelve a alimentar las expectativas en las gradas del Olímpico.