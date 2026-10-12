Fútbol Internacional
12 de octubre de 2026 a la - 09:05

Ramis, segundo relevo de la temporada en los banquillos de la Primera División española

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Madrid, 12 oct (EFE).- La salida de Luis Miguel Ramis como entrenador del Osasuna supone el segundo relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports (Primera División española) 2026-2027 después de la de Carlos Corberán al frente del Valencia.

Por EFE
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Este fue reemplazado de forma interina por Óscar Sánchez, quien dirigió al conjunto valencianista en la sexta y séptima jornada. En la octava se ha estrenado el mexicano Javier Aguirre, que debutó este fin de semana contra el Racing de Santander con empate 2-2.

- Relevos en los banquillos de Primera División española: