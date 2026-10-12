Ramis, segundo relevo de la temporada en los banquillos de la Primera División española

Este fue reemplazado de forma interina por Óscar Sánchez, quien dirigió al conjunto valencianista en la sexta y séptima jornada. En la octava se ha estrenado el mexicano Javier Aguirre, que debutó este fin de semana contra el Racing de Santander con empate 2-2.

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