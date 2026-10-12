Simeone, con todos disponibles en el último entrenamiento antes del United
Majadahonda (España), 12 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este lunes de todos sus futbolistas en el último entrenamiento previo al partido de este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Manchester United, en el que volverá a tener a todos sus efectivos para armar la convocatoria.
Ya recuperados Alexander Sorloth, que reapareció el pasado sábado en el tramo final del choque contra el Alavés en Mendizorroza, y Pablo Barrios, que fue titular en ese encuentro disputado en Vitoria, ya están todos los jugadores listos en la plantilla del conjunto rojiblanco.
El equipo se concentrará este martes a mediodía para el partido que se jugará por la noche en el estadio Metropolitano, de la capital española.