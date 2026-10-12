Simeone, con todos disponibles en el último entrenamiento antes del United

Ya recuperados Alexander Sorloth, que reapareció el pasado sábado en el tramo final del choque contra el Alavés en Mendizorroza, y Pablo Barrios, que fue titular en ese encuentro disputado en Vitoria, ya están todos los jugadores listos en la plantilla del conjunto rojiblanco.

El equipo se concentrará este martes a mediodía para el partido que se jugará por la noche en el estadio Metropolitano, de la capital española.