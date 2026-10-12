Sonia Bermúdez prevé un partido "más duro" el martes y destaca los 150 partidos de Alexia

"Espero mañana un partido mucho más duro. Intentaremos gestionar sus transiciones, seguramente nos intentarán hacer daño por ahí", explicó la preparadora madrileña en una rueda de prensa celebrada en el estadio Subaru Park de Chester, Pensilvania.

Este será el escenario donde mañana a partir de las 19:00 hora local (23:00 GMT) se medirán ambas selecciones, después de la victoria por 0-2 de las españolas en Washington el sábado anterior.

Bermúdez también puntualizó que, pese al objetivo de querer ganar estos dos amistosos de alto voltaje, quiere seguir probando cosas en la pizarra, en una ventana en la que convocó a cinco debutantes y en la que ha tenido bajas de peso como Cata Coll, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Mapi León.

Por su parte, la lateral del Orlando Pride, Oihane Hernández, también pronosticó en la comparecencia ante los medios que el del martes será un enfrentamiento aún más físico que el disputado el sábado en la capital estadounidense.

"Espero un encuentro más físico, van a ser más agresivas y tenemos que ser tan físicas como ellas", apuntó la exjugadora de Real Madrid y Athletic de Bilbao, quien recordó que las estadounidenses juegan ante su público y querrán quitarse el mal sabor de boca del sábado.

Al ser preguntada por el estado físico de las 24 jugadoras con las que cuenta, Bermúdez afirmó que están "todas perfectas", incluyendo a la capitana Irene Paredes, que no pisó el césped el sábado tras perderse la sesión del viernes, y Alexia Putellas, a la que se vio acabar el anterior partido con gestos de dolor.

De esta última recordó que el martes jugará su partido 150 con la selección, algo que consideró "único y muy difícil de conseguir".

Putellas es la futbolista española con más encuentros disputados con 'La Roja', 149, por delante de la propia Paredes (128), de Jenni Hermoso (125) y de Mariona Caldentey (104).