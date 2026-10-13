2-2. Alexia se pone el frac en su partido 150 para brillar en un empate que supo a poco

Bermúdez movió el banquillo y apostó por seis cambios con respecto al amistoso ante las estadounidenses del sábado, dando la alternativa a Misa, Oihane, Medina, Pinedo y Serrajordi, que se sumaron al retorno de Paredes a la zaga.

Alexia comenzó celebrando su partido 150 metiendo un pase desde campo propio a Salma, que rompió dos líneas estadounidenses

Las de Emma Hayes, con cuatro cambios y mismo dibujo que el sábado, tomaron nota de cómo hacer daño en el encuentro anterior y apretaron en zonas calientes para tratar de salir escopetadas a la portería defendida hoy por Misa Rodríguez.

Pero el caso es que España alargó y protegió mejor las posesiones y puso más celo en las coberturas hoy.

Cuando la norteamericanas rompían, la zaga y la línea de medios española iba medio compás por delante.

A este planteamiento se sumó una Alexia que se puso el traje de gala para celebrar sus 150 partidos con la selección. La doble Balón de Oro comenzó la velada metiéndole a Salma desde campo propio un pase que rompió dos líneas estadounidenses y a los 13 minutos se sacó otro envío para citar a Pinedo con Tullis-Joyce, que salvó el mano a mano.

Con los dos equipos tratando de interpretar sus respectivas partituras, una buena triangulación dejó a Serrajordi con horizonte en la derecha y su envío medido lo dejó pasar magistralmente Pinedo para que la propia Putellas anotara a placer en el segundo palo.

Con respecto al encuentro de Washington, España también se aplicó mucho mejor en la presión, tal y como se vio en el segundo gol.

A Tullis-Joyce le pudo el apremio y le entregó el balón a Alexia, que controló, levantó la mirada y dejó a Salma sola para que fusilara a gol. Tanto y asistencia para la de Mollet del Vallès en una fecha especial y de nuevo España mandado de dos sobre las campeonas olímpicas, que se fueron al descanso con la sensación de que remontar este cruce iba a ser aún más difícil que en Washington.

Y el caso es que España salió en el segundo acto gobernando en campo estadounidense, pero a los cuatro minutos de la reanudación Sophia Wilson le ganó muy bien la posición a Paredes, que reclamó un codazo, y la jugada acabó con la pelota en los pies de Ashley Sánchez en el flanco izquierdo del área.

La californiana demostró por qué es la máxima goleadora de esta temporada en la NWSL batiendo a Misa por el palo largo. El VAR analizó la jugada pero no detectó finalmente falta de Wilson.

Hayes introdujo cinco cambios a continuación, pero España siguió a lo suyo. Las rupturas estadounidenses no acaban de coger a contrapié a las de Bermúdez, que mimaban bien la pelota en el último tercio.

Pero Estados Unidos tiró de puro empuje y, en una de sus acometidas, Michelle Cooper pisó área a cinco del final en posición ventajosa y cedió a Mallory Swanson que anotó de un derechazo cruzado.

Las de Hayes le echaron corazón hasta el final sintiendo el calor de su público y España aguantó bien los embates. En todo caso, visto el mejor dictado que tuvieron hoy las campeonas del mundo con respecto al partido del sábado, este empate en Pensilvania supo finalmente a poco.

2- Estados Unidos: Phallon Tullis-Joyce; Emily Fox, Tierna Davidson (Kate del Favam m.80), Kennedy Wesley, Gisele Thompson (Alyssa Thompson m.61); Claire Hutton (Jaelin Howell, m m.61), Rose Lavelle (Mallory Swanson, m.61), Lindsey Heaps (Lily Yohannes m.61); Trinity Rodman (Michelle Cooper, m.61), Ashley Sanchez (Pietra Tordin, m.80), Sophia Wilson (Emma Sears, m.80).

2- España: Misa Rodríguez, Oihane Hernández (Ona Batlle, m.46), Irene Paredes (Laia Codina, m.77), María Méndez, Andrea Medina (Ornella Vignola, m.77), Patri Guijarro, Clara Serrajordi (Natalia Ramos, m.77), Alexia Putellas (Fiamma Benítez, m.61), Salma Paralluelo (Lucía Corrales, m.46), Clara Pinedo (Lucía García, m.61), Edna Imade (Alba Redondo, m.46).

Goles: 0-1, m.27: Alexia Putellas. 0-2, m.32: Salma Paralluelo. 1-2, m.49: Ashley Sanchez. 2-2, m.86: Mallory Swanson.

Myriam Marcotte (CAN) amonestó a Natalia Ramos y a Ornella Vignola.

Partido amistoso celebrado en el estadio Subaru Park de Filadelfia con lleno absluto, 18.648 espectadores.