Al Hamlawi, el goleador que volvió a caminar

El accidente ocurrió en 2015, lejos de un campo de fútbol. Al Hamlawi saltaba en una cama elástica y cayó sobre la estructura que rodeaba la superficie de salto. "Aterricé sobre el borde metálico alrededor de la cama elástica y me rompí las piernas", explicó en una entrevista con el medio rumano GOLAZO.ro publicada en enero.

Una operación y una larga recuperación interrumpieron su adolescencia. Durante aquellos meses encontró una distracción en los videojuegos. Dedicaba siete, ocho o nueve horas diarias al ordenador, sobre todo al Counter-Strike, para mantener la mente ocupada mientras sus piernas se recuperaban.

La incertidumbre alcanzó incluso a su capacidad para volver a andar. En otra conversación, publicada por la Superliga rumana, recordó que llegó a dar por terminada su carrera y a pensar que no podría caminar ni correr. Su familia lo acompañó durante el proceso que le permitió regresar a un campo de fútbol.

Su padre, Ghassan, practicó en su juventud gimnasia, fútbol y taekwondo, y le enseñó el salto mortal hacia atrás. Su hermana mayor también jugaba con él y, según recuerda el delantero, era la mejor de la familia cuando eran pequeños.

Al Hamlawi buscaba actividades al aire libre, se subía a árboles y disfrutaba con la adrenalina del parkour. La lesión tampoco acabó con esa afición. En cuanto pudo caminar, volvió a intentar saltos mortales, para enfado de su padre. Hoy utiliza esas acrobacias para celebrar sus goles.

Su carrera también salió de Suecia. Jugó en Tailandia y Polonia antes de llegar al Craiova en el verano de 2025. Allí se reencontró con Tudor Baluta, compañero en el Slask Wroclaw y un apoyo importante para que fichara por el club rumano.

A sus 25 años, Al Hamlawi acude a la cita en un buen momento. En el último mes reunió nueve goles entre el Craiova y Palestina: dos ante el Universidad Cluj, otros dos contra el FCSB y cinco con su selección en los partidos frente a Tayikistán, Nueva Zelanda y China.

Con su club suma seis tantos esta temporada entre las competiciones nacionales y europeas. El curso anterior terminó con dieciséis en 48 encuentros y cuatro asistencias. Su objetivo, según explicó antes de la última jornada, es superar aquella cifra.

"Me gustaría marcar más que en la temporada anterior", declaró. La ambición acompaña a una etapa en la que siente que puede ayudar con goles tanto a su equipo como a la selección después de un recorrido marcado por los cambios de país y de club.

El domingo no marcó en la victoria del Craiova ante el Csikszereda (0-1). Filipe Coelho lo sustituyó en el minuto 57 por Simon Elisor, autor del tanto del triunfo. El jueves tendrá una nueva oportunidad contra el Getafe, en un escenario europeo que ya guarda uno de sus mejores recuerdos.

El 31 de julio de 2025 firmó un triplete contra el Sarajevo en un 4-0 que permitió remontar la eliminatoria de la segunda ronda previa de la Liga Conferencia. Su padre viajó desde Suecia para verlo y participó, desde la grada, en una escena que el delantero todavía recuerda.

Después del segundo gol, agotado, le hizo un gesto para comunicarle que no podía más. Ghassan le pidió que siguiera en el campo y buscara otro tanto. Al Hamlawi continuó y completó su primer triplete profesional. El padre que lo acompañó durante su recuperación también le exigía más cuando llegaban los goles.

Ante el Getafe intentará añadir otro tanto. Once años después de caer sobre el borde de una cama elástica, vuelve a tener una portería delante, una afición esperando y unas piernas con las que correr, marcar y celebrar los goles de un equipo que sueña con sorprender al Getafe.