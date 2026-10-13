Fallece el exfutbolista del Racing 'Chisco', que militó en el club de 1965 a 1971

La entidad cántabra, en un comunicado, envía su más sentido pésame a sus familiares y allegados, a la par que se une a su dolor "por su irreparable pérdida".

José María Salcines Corral, 'Chisco', nació el 25 de enero de 1943 en Peñacastillo (Santander) y actuaba como defensa-lateral izquierdo.

El jugador llegó en 1964 al Rayo Cantabria, filial racinguista, y un año más tarde se estrenó con el primer equipo.

Se enfundó la elástica verdiblanca en 120 ocasiones, 98 de ellas en Segunda División, "y se ganó el cariño y respeto de la afición por la garra y pundonor que mostraba en el terreno de juego", señala el Racing.

'Chisco', que llegó a ser capitán del Racing, permaneció en el club hasta 1971 y antes de colgar las botas militó dos campañas en el Palencia CF.