Mourinho, la Roma y las dificultades de la vuelta a casa

Con la 'Loba', Mourinho ganó la primera edición histórica de la Liga Conferencia en 2022, y llegó a la final de la Liga Europa en 2023. Ahora, el técnico portugués regresa al Olímpico con una fuerte carga emocional y un registro de 26 triunfos, 15 empates y 27 partidos perdidos cuando juega contra un equipo al que entrenó en su pasado.

En su segunda etapa en el Real Madrid, ya ha contribuido a esos números con una victoria (2-1) ante el Inter de Milán, equipo que comandó entre 2008 y 2010, en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

En sus primeras etapas como entrenador, su saldo contra sus ex era positivo. En el Leiria portugués, el segundo equipo que comandó, tras el Benfica, durante 19 partidos entre 2001 y 2002, le sacó un empate al club de Lisboa en su único enfrentamiento.

En el parón invernal de 2002, Mourinho se incorporó al Oporto. En su etapa en los 'dragones', hasta junio de 2004, terminó con nueve triunfos ante Benfica y Leiria entre las diferentes competiciones nacionales portuguesas, y con una sola derrota.

Los buenos resultados en Portugal le llevaron al Chelsea en 2004. Solo se enfrentó con el Oporto, de entre sus ex: ganó dos encuentros, empató uno y perdió otro. Después, Mourinho recaló en el Inter en el verano de 2008. Con los italianos, se cruzó con el Chelsea en tres ocasiones, con un saldo de dos victorias y una derrota.

En 2010 llegó al Real Madrid, su actual equipo, por primera vez. Fue la primera etapa en la que no firmó un balance positivo contra sus ex. Solo jugó un encuentro, la Eusebio Cup contra el Benfica en Lisboa en el verano de 2012, y cayó derrotado ante el equipo en el que debutó por 5-2.

A su etapa en Madrid le siguió su segundo capítulo en el Chelsea, saldado con dos victorias y dos derrotas ante los equipos que antes había entrenado. Mismo balance igualado firmó durante los dos años y medio que estuvo al frente del Manchester United (5 victorias, 2 empates y 5 derrotas).

A partir de ahí, los exequipos de Mourinho han sido superiores a él en los enfrentamientos directos. Con el Tottenham (un partido ganado, tres empatados y cinco perdidos), la Roma (dos, uno y cinco), el Fenerbahce (uno, dos y dos) y el Benfica (uno, dos y cuatro), no ha podido hacer uso de su conocimiento interno de los rivales para dar triunfos al equipo que entrenaba en ese momento.

Así fue en la tríada de partidos en los que dirigió al Benfica ante el Real Madrid entre enero y febrero de 2026. Tras trece años lejos del Bernabéu, Mourinho empezó ganando en Lisboa en la fase liga de la pasada 'Champions', forzando un cruce entre ambos equipos en la eliminatoria previa a los octavos de final.

En ella, no obstante, Mourinho no pudo volver a imponer su ley, y perdió los dos partidos (0-1 en Lisboa y 2-1 en Madrid) frente al que ahora vuelve a ser su equipo.