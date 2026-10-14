Antony y Parrott, en el ataque bético y los españoles Veiga y Sainz en el once portugués

Antony y Parrott, en el ataque bético y los españoles Veiga y Sainz en el once portugués

Sevilla (España), 14 oct (EFE).- El extremo brasileño Antony dos Santos, recuperado de las molestias con las que acabó el partido de LaLiga contra Osasuna, y el delantero irlandés Troy Parrott vuelven a la titularidad en el Betis para su partido de la Liga de Campeones ante el Oporto, que sale con dos españoles, el medio Gabri Veiga y el extremo Borja Sainz, en su once.