Antony y Parrott, en el ataque bético y los españoles Veiga y Sainz en el once portugués

El técnico verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, introduce cinco novedades en la alineación respecto a la que el domingo ganó 5-2 a Osasuna, con la entrada, además de Antony y Parrott por Rodrigo Riquelme y el colombiano Cucho Hernández, del lateral derecho Ángel Ortiz, del central Marc Bartra y del centrocampista colombiano Nelson Deossa.
Estos tres últimos sustituyen en el equipo titular a Héctor Bellerín, Diego Llorente y Pablo Fornals.
En el Oporto, su entrenador, el italiano Francesco Farioli, hace cuatro cambios en relación con el once titular que venció por 1-2 al Marítimo en la pasada jornada de la Liga portuguesa.
El técnico del conjunto portugués alinea al lateral derecho Martim Fernandes por Alberto Costa, al central dominicano Pablo Rosario por el polaco Jan Bednarek, sancionado, al centrocampista gallego Gabri Veiga por el surcoreano Hwang Imbeon y al extremo vasco Borja Sainz por el brasileño William Gomes, lesionado.
El Betis sale con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Deossa; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.
El Oporto juega de inicio con Diogo Costa; Fernandes, Rosario, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Varela, Gabri Veiga; Sainz, André Silva y Pepe.