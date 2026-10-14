Comesaña: "No sé de que se quejan del árbitro, si es roja es roja"

El internacional brasileño fue expulsado tras tirar del pelo al canadiense Nathan Saliba en la acción previa a un gol que el VAR anuló al jugador madridista en el partido disputado el pasado sábado.

"Yo no sé qué se quejan del árbitro y tal, o sea, si es roja, es roja. Y se lo estaban comiendo desde el primer minuto. No sé, unas cosas sin sentido. Pero bueno, ellos verán lo que hacen. Nosotros estábamos a lo nuestro, hicimos un buen partido, pena que no sacáramos nada positivo de allí", lamentó el jugador del Villarreal.