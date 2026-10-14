Copa Libertadores Femenina arranca en Quito en medio del gran dominio de clubes brasileños

Además de Corinthians, Brasil conquistó la Libertadores en tres ocasiones con Sao José, en dos con Santos y Ferroviaria, y por una ocasión con Palmeiras.

Los únicos equipos que lograron romper la hegemonía brasileña han sido, el Colo Colo chileno (2012), el Sportivo Limpeño paraguayo (2016) y el Atlético Huila colombiano (2018).

Corinthians partirá en busca de su séptima conquista bajo la dirección de la brasileña Emily Lima. El Timao (Equipazo) fue emparejado en el Grupo A y debutará este jueves con Colo Colo.

Las brasileñas meten miedo con la goleadora Gabi Zanotti, máxima anotadora en los torneos de 2024 y 2025, con 5 y 6 tantos, respectivamente. Además, completa su columna vertebral con la defensora Mariza y la centrocampista Duda.

Mientras Corinthians saldrá este jueves a jugar su partido número 46 en el torneo, Colo Colo completará 53, que lo tornan la entidad con más participaciones en la Copa Libertadores femenina y en esta ocasión, bajo la batuta de la entrenadora brasileña Tatiele Silveira.

Otro de los campeones de la Libertadores 2022 presentes en el torneo, Palmeiras, comenzará su andadura frente al Universitario peruano en la apertura de la acción en el Grupo B, que completan el Independiente del Valle ecuatoriano y el Belgrano argentino.

Los equipos colombianos Deportivo Cali y Santa Fe esperan tomar revancha del hexacampeón Corinthians, que les derrotó en las finales de 2025 y 2024, respectivamente.

Santa Fe tendrá primero la oportunidad cuando enfrente a las brasileñas en la fase de Grupos, pero antes se citará este jueves con Caracas en el cierre de la primera fecha del Grupo A.

Deportivo Cali buscará el título que se le escapó en 2025 en la tanda de penaltis por 5-3 ante Corinthians, tras el empate sin goles en los 90 minutos, y se estrenará este viernes contra el Libertad paraguayo Libertad, mientras que las uruguayas de Nacional y Universidad de Chile, completan el D.

La formación anfitriona, Independiente del Valle, abrirá el torneo frente al Atlético Belgrano y Liga de Quito debutará en el torneo el viernes frente a Cruzeiro en el Grupo C, que completan Bolívar y Olimpia.

- Partidos de la primera fecha de la fase de Grupos:

Grupo A: Corinthians (BRA)-Colo Colo (CHI) y Caracas (VEN)-Santa Fe (COL)

Grupo B: Independiente del Valle (ECU)-Belgrano (ARG) y Universitario (PER)-Palmeiras (BRA).

Grupo C: Bolívar (BOL)-Olimpia (PAR) y Cruzeiro (BRA)-Liga de Quito (ECU)

Grupo D: Deportivo Cali (COL)-Libertad (PAR) y Nacional (URU)-Universidad de Chile (CHI).