Davide Nicola, nuevo entrenador del Venezia

Nicola, nacido en 1973, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027/28, que entrará en vigor este jueves, informó el club en un comunicado.

El técnico cuenta con experiencia en la Serie A, donde logró la permanencia con equipos como el Crotone, el Genoa, el Torino, la Salernitana y el Empoli.

Su última experiencia fue al frente de la Cremonese la pasada temporada.

El Venezia destituyó el pasado martes a Stroppa, quien consiguió el ascenso a la máxima categoría la pasada campaña, tras perder los primeros seis partidos.