Fútbol Internacional
14 de octubre de 2026 - 16:05

Davide Nicola, nuevo entrenador del Venezia

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Roma, 14 oct (EFE).- El Venezia anunció este miércoles el nombramiento de Davide Nicola como nuevo entrenador, tras destituir a Giovanni Stroppa por el mal inicio liguero del conjunto italiano, que todavía no puntuó.

Por EFE
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Nicola, nacido en 1973, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027/28, que entrará en vigor este jueves, informó el club en un comunicado.

El técnico cuenta con experiencia en la Serie A, donde logró la permanencia con equipos como el Crotone, el Genoa, el Torino, la Salernitana y el Empoli.

Su última experiencia fue al frente de la Cremonese la pasada temporada.

El Venezia destituyó el pasado martes a Stroppa, quien consiguió el ascenso a la máxima categoría la pasada campaña, tras perder los primeros seis partidos.