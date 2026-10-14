El gol de Batrakov contra el Barcelona fue el primero de un jugador ruso en casi 5 años

La última vez que un jugador ruso marcaba un tanto en la máxima competición continental fue el 8 de diciembre de 2021, es decir, hace 1.770 días.

Ese gol fue obra de Ozdóyev en los minutos de descuento del partido disputado en San Petersburgo entre el Zenit y el Chelsea (3-3).

El 24 de febrero de 2022 comenzó la campaña militar rusa en Ucrania y tanto la selección como los clubes rusos fueron excluidos de las competiciones internacionales por la UEFA.

Batrakov, de 21 años, internacional con la selección nacional rusa y formado en el Lokomotiv Moscú, fichó recientemente por el equipo turco.

Los jugadores rusos más destacados que militan en ligas europeas son Alexandr Golovin (Monaco), quien ha marcado un gol en toda su carrera en la 'Champions', y el portero del PSG, Matvey Safónov.