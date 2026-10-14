Multa de 57.000 euros a Croacia por comportamiento de aficionados en vuelta contra España

Multa de 57.000 euros a Croacia por comportamiento de aficionados en vuelta contra España

Zagreb, 14 oct (EFE).- El Comité Disciplinario de la UEFA ha multado con 57.000 euros a la Federación Croata de Fútbol (HNS) por el comportamiento de sus aficionados durante el partido de la Liga de Naciones contra España en la ciudad de Split el pasado 6 de octubre.