Multa de 57.000 euros a Croacia por comportamiento de aficionados en vuelta contra España

"Debido al comportamiento discriminatorio de los aficionados, la HNS ha sido multada con 30.000 euros y se le ha impuesto el cierre del 20 % del aforo del estadio en el próximo partido en casa de la selección croata en competiciones de la UEFA, quedando suspendida la sanción de cierre parcial del estadio durante un período de dos años", indicó la HNS en su página web.
España ganó 1-2 ese partido de Liga de las Naciones.
Además, la UEFA ha impuesto otra sanción de 23.000 euros por el uso de bengalas y artefactos pirotécnicos por parte de los seguidores croatas, y otros 4.000 por bloquear los accesos a la grada.
La Federación Croata de Fútbol ya había sido sancionada con 20.000 euros por el comportamiento de sus aficionados en el partido ante España en Sevilla el pasado 29 de septiembre.