Aguirre rompe una tradición histórica y cambia de lado el banquillo local de Mestalla

Aguirre rompe una tradición histórica y cambia de lado el banquillo local de Mestalla

Valencia (España), 15 oct (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre cambiará de lado el banquillo local de Mestalla y ocupará el de la derecha del túnel de vestuarios, una modificación que rompe con una tradición histórica del Valencia en su estadio, donde los entrenadores del equipo de casa se han sentado siempre en el lado izquierdo.